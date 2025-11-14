Bill Kaulitz sorgt mit neuer Frisur beim Bambi für Aufsehen. Fans vergleichen seinen voluminösen Vokuhila mit Tina Turner, Lady Gaga und David Bowie. Der Tokio-Hotel-Sänger nimmt die Kommentare mit Humor.

Saskia Schär Redaktorin People

Bill Kaulitz (36) lässt sich in Sachen Styling absolut nichts sagen und lebt diesbezüglich nach seinen eigenen Regeln. Dabei sind bereits einige fragwürdige Outfits und Frisuren zustande gekommen – darüber wundert sich aber kaum noch jemand. Für Diskussionen sorgt er aber allemal. So auch nach seinem Auftritt beim Bambi am Mittwochabend.

Dort zeigte er sich mit einer neuen Frisur und brachte damit so manch einen Fan zum Schmunzeln. «Ja, ich gucke Bambi, und Bill Kaulitz trägt Tina Turners Perücke auf!», ist beispielsweise auf X zu lesen. Eine gewisse Ähnlichkeit bei dem ultravoluminösen Vokuhila von Kaulitz und Turner (1939–2023) ist tatsächlich nicht von der Hand zu weisen.

Doch die Fans sehen im Bambi-Bill nicht nur Tina Turner, sondern auch eine Reihe anderer berühmter Sänger. «Welcome Back, 2021 Bill (or Lady Gaga)», meint ein anderer X-User. Weitere Namen werden genannt, die zu den berühmtesten Vokuhila-Trägern gehören: Rod Stewart (80) und David Bowie (1947–2016). Die Vergleiche nimmt Kaulitz mit Humor, repostet gar einen Bildzusammenschnitt von ihm und dem «Life on Mars?»-Interpreten David Bowie.

Diese Blondinen sorgten für Gesprächsstoff

Bill Kaulitz' Look war jedoch nicht der einzige, der für Aufsehen sorgte. So gewährte Model Lena Gercke (37) mit ihrem transparenten schwarzen Kleid tiefe Einblicke, und Influencerin Bibi Heinicke (32) wollte mit ihrem Outfit wohl aufzeigen, dass es zwei Varianten von ihr gibt: eine natürliche, die ungeschminkt in Jeans und Shirt erscheint, und eine, die es gern etwas luxuriöser mag und daher in einem edlen Chiffonkleid auftritt. So zumindest eine Interpretationsweise ihres «2-in-1»-Looks, der aus einem halben Kleid und einer halben Jeans besteht. Vielleicht konnte sie sich aber auch einfach nicht entscheiden.

Die Bambi-Verleihung hätte dieses Jahr auch gut unter dem Motto «Blondinen» laufen können. Denn auch wenn Lena Gercke und Tom Kaulitz auf dem roten Teppich für Blitzlichtgewitter sorgten, gehörte der Abend vier anderen Blondinen: Hazel Brugger (31), Cate Blanchett (56), Heidi Klum (52) und Cher (79), die allesamt einen der begehrten Preise abräumten. Bei der Laudatio von Cher kam mit Thomas Gottschalk (75) gar noch eine weitere Blondine aufs Parkett. Im Gegensatz zu den fünf Ladies wusste er allerdings nicht zu überzeugen, ganz im Gegenteil.

