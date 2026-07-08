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Mit dem Kopf auf den Asphalt
Bruder von Ex-Kaulitz-Lover erleidet Schädelbruch

Jannik Kontalis spricht über dramatische Ereignisse der vergangenen Tage. Sein Bruder erlitt bei einem Angriff einen Schädelbruch sowie ein Schädel-Hirn-Trauma. Krampfend und mit Schaum vor dem Mund wurde der junge Mann ins Spital eingeliefert.
Publiziert: 13:47 Uhr
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Aktualisiert: 13:55 Uhr
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Jannik Kontalis erzählt eine erschreckende Geschichte.
Foto: imago/Future Image

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Jannik Kontalis' Bruder Jens erlitt nach Angriff Schädelbruch und Hirnblutung
  • Polizei und Anwälte untersuchen den Vorfall, Täter ist identifiziert
  • Fans sendeten ihm Genesungswünsche, genaue Umstände bleiben unklar
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Silja AndersRedaktorin People

Es sind dramatische Szenen, die Jannik Kontalis (29) auf Instagram schildert. Sein Bruder Jens wurde vergangene Woche Opfer eines Angriffs. Er wurde geschlagen, prallte mit dem Kopf auf den Asphalt und erlitt einen Schädelbruch, ein Schädel-Hirn-Trauma und eine Hirnblutung.

Doch damit nicht genug: Auf dem Boden liegend begann Jens Kontalis mit einem Mal zu krampfen und hatte Schaum vor dem Mund. Er wurde umgehend ins Spital eingeliefert.

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«1000 Schutzengel»

Sein Bruder habe «1000 Schutzengel» gehabt, schreibt Kontalis in einer weiteren Story auf Instagram. «Bei Bewusstlosigkeit, Schädelbruch und Hirnblutung nach einem Schlag und Aufprall hätte das auch lebensgefährlich enden können», schreibt der Ex-Lover von Bill Kaulitz (36) weiter. Dadurch hätte sein Bruder sterben können oder «dauerhafte Lähmungen, Sprach- oder Sehstörungen, Gedächtnis- und Konzentrationsprobleme, epileptische Anfälle, Persönlichkeitsveränderungen oder dauerhafte Pflegebedürftigkeit» davontragen können.

Inzwischen wüssten Jannik Kontalis und seine Familie, wer Jens Kontalis angegriffen hat und was genau passierte. «Alles Weitere wird sich dann klären», sagt er. Nun seien Polizei und Anwälte dabei, alle Informationen zu sammeln.

«Passt bitte immer auf euch auf. Es kann so schnell gehen und leider auch so viel Schlimmes passieren», schreibt der Reality-TV-Star. Zudem richtet er einen Appell an seine Fans: «Und solltet ihr in eine Streitsituation geraten, am besten wirklich einfach immer weggehen. Schützt euch und eure Freunde und Familien. Gesundheit ist einfach das Wichtigste.»

Nachdem Jannik Kontalis den Fall öffentlich gemacht hatte, erreichten ihn etliche Nachrichten von Fans, die entweder von ähnlichen Fällen berichten oder Jens Kontalis einfach nur gute Genesung wünschen möchten. Jannik Kontalis zeigte die Nachrichten seinem Bruder, und dieser zeigte sich tief gerührt. «Och Mensch, die lieben Menschen, ehrlich. Ja, herzliches Dankeschön an alle, die an mich denken und mir Kraft geben», lässt Jens Kontalis über seinen Bruder ausrichten. Wie es Jens Kontalis inzwischen geht, ob er schon wieder aus dem Spital entlassen wurde und was die genauen Umstände des Angriffs waren, ist bisher nicht bekannt. Eine Anfrage von Blick an Kontalis blieb bislang unbeantwortet.

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