Jannik Kontalis spielt Schach mit 96-Jährigem

Der deutsche Reality-Star wollte mit jemandem aus der Community Schach spielen. Dass er schlussendlich mit dem 96-jährigen Otto am Tisch sitzen würde, damit hat er nicht gerechnet.

Darum gehts Reality-Star Jannik Kontalis spielt mit dem 96-jährigen Otto im Altersheim Schach

Er möchte mit einem Instagram-Video auf die Vereinsamung älterer Menschen hinweisen

Otto lebt seit 11 Jahren im Pflegeheim und hat wenige Freunde Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Jannik Kontalis (29) spielt leidenschaftlich gerne Schach. Das wussten viele Fans vielleicht bis vor Kurzem gar nicht über den Reality-Star. Jetzt wird man das wohl nicht mehr so schnell vergessen.

Auf Instagram startete er kürzlich einen Aufruf an seine Community, wer mal Lust hätte, eine Partie Schach mit ihm zu spielen. Was dann kam, hätte er nie erwartet. Wie der Ex-Freund von Yeliz Koc (32) auf Instagram verrät, meldete sich mit einem Mal ein Seniorenheim bei ihm. Ein Bewohner würde die Freude an Schach mit Kontalis teilen. Otto ist 96 Jahre alt und wird der neue Schachgegner von Jannik Kontalis.

Kontalis will nun öfter mit Otto Schach spielen

Das ungewöhnliche Duo spielt aber nicht nur Schach miteinander, sondern führt auch tiefgründige Gespräche. Vor allem das Thema Einsamkeit beschäftigt Otto, denn viele Freunde im Altersheim, in dem er bereits seit elf Jahren lebt, hat er nicht. «Dann muss ich wohl öfter zum Schach spielen vorbei kommen», sagt Jannik Kontalis daraufhin. «Ich werde auch jetzt am Sonntag direkt wieder zu Otto gehen, um ihn zu besuchen», sagt Kontalis gegenüber Blick. Zwei Partien spielten die beiden gegeneinander. «Wir haben viel geredet, aber manchmal sassen wir dann auch einfach nur da, haben nichts gesagt und nur Schach gespielt», so Kontalis weiter. Otto habe er unbedingt kennenlernen wollen, da er «Menschen total interessant» findet und wissen wollte, wer dieser 96-Jährige ist, der mit über dem Schachbrett grübeln wollte.

Reality-Star zeigt seine verletzliche Seite

Kontalis zeigt sich selbst dann auch von seiner verletzlichen Seite, teilt diese ungeniert mit seinen Fans. Er gibt gegenüber Otto zu, viele Fehler in seiner Vergangenheit gemacht zu haben. «Aber kann man die wieder gut machen?», möchte der Senior von dem jungen Mann wissen. «Nein, leider nicht. Die sind weg», gesteht Kontalis.

Mit seinem Video, in dem man Jannik Kontalis und Otto Schach spielen sieht, möchte der Reality-Star auf die Vereinsamung alter Menschen aufmerksam machen, insbesondere, wenn diese im Altersheim leben. Er betont, dass sein Freund Otto im Pflegeheim gut untergebracht sei, man sich liebevoll um ihn kümmere und seine Familie ihn auch regelmässig besuche. Doch das reiche nicht.

«Was vielen Menschen im Alter fehlt, ist nicht Versorgung, sondern abwechslungsreicher sozialer Kontakt. Gespräche ohne Zweck. Neue Impulse. Das Gefühl, Teil eines lebendigen Alltags zu sein», schreibt Kontalis zu seinem Instagram-Beitrag. Er selbst habe seinen eigenen Grossvater viel zu selten besucht. Nun ist dieser verstorben und er bereut es, ihn so selbstverständlich genommen zu haben. Otto hat ihn zum Nachdenken gebracht und ihm einen neuen Blick aufs Leben gegeben. «Ich glaube wirklich, ich habe in Otto einen neuen Freund gefunden»; sagt Kontalis zu Blick und freut sich schon auf dem kommenden Sonntag, wenn er Otto wiedersieht.