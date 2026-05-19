Die Kaulitz-Zwillinge hoffen weiter vergeblich auf Angela Merkel: Die Ex-Bundeskanzlerin sagt, ihre Teilnahme am «Kaulitz Hills»-Podcast auch künftig auszuschliessen – trotz mehrfacher Einladung der Musiker.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bill und Tom Kaulitz wollen Angela Merkel seit 2024 im Podcast

Merkel witzelt: «In zehn Jahren habe ich sie noch nicht besucht»

Kaulitz-Brüder moderieren ab 5. Dezember 2026 erstmals «Wetten, dass..?»

Bereits seit zwei Jahren versuchen Bill und Tom Kaulitz (36) vergeblich, Ex-Kanzlerin Angela Merkel (71) als Gast für ihren Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» zu gewinnen. Bis heute bleibt der Wunsch der Zwillinge unerfüllt. Und wenn es nach Merkel geht, bleibt das auch so.

In einem Interview im Rahmen der Republica-Konferenz beim WDR-Europaforum für den Podcast «0630» wurde die frühere Kanzlerin jetzt auf die Kaulitz-Zwillinge angesprochen – und die ehemalige CDU-Chefin reagierte mit einem kleinen Scherz.

Merkel durfte in einem sogenannten Blind Ranking bewerten, welche möglichen Aufgaben in Zukunft für sie infrage kämen. Zur Auswahl standen etwa Stellen wie Fussball-Bundestrainerin, Ukraine-Vermittlerin oder Bundespräsidentin. Auch Managerin für die Kaulitz-Zwillinge stand zur Auswahl. Die Musiker träumen schon lange davon, Merkel zumindest im Podcast zu haben. «Die haben mich oft angefragt, ob ich komme», verrät die Politikerin. Anders als dem WDR-Podcast habe sie den beiden aber «noch nie zugesagt».

«Mit ‹Wetten, dass..?› vollauf beschäftigt»

Ganz abgeschrieben ist der Auftritt damit zwar nicht, besonders viel Hoffnung machte Merkel den beiden aber nicht. Bei einer weiteren Satzergänzung im «0630»-Podcast sollte sie den Satz «In zehn Jahren habe ich die Kaulitz-Brüder ...» vervollständigen. Ihre Antwort: «... immer noch nicht im Podcast besucht.» Dann verwies Merkel auf die neue TV-Aufgabe der Zwillinge: Sie glaube, die beiden seien jetzt mit «Wetten, dass..?» «vollauf beschäftigt». Bill und Tom Kaulitz übernehmen am 5. Dezember 2026 erstmals die Moderation der ZDF-Show.

Auch zu einer möglichen Kandidatur als Bundespräsidentin äusserte sich Merkel in dem Gespräch deutlich. Auf die Frage nach dem höchsten Staatsamt reagierte sie ablehnend. «Dieses Amt braucht wirklich jemanden, der mehr Kraft hat», sagte die frühere Bundeskanzlerin. Sie selbst habe 16 Jahre lang regiert und dabei «permanent am Krisentisch» gesessen. Ihre klare Schlussfolgerung: «Das kann ich jetzt nicht mehr.»

Im Gegensatz zu den Kaulitz-Zwillingen erhielt eine Schweizerin schon einmal eine Zusage von Angela Merkel. Nicht für einen Podcast, aber für ein Interview. Hazel Brugger (32) durfte mit der Ex-Bundeskanzlerin über deren Memoiren «Freiheit» sprechen und begeisterte damit die Fans.