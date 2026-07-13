Besonderer Termin für Bill und Tom Kaulitz: Bei Madame Tussauds in Berlin sind die Tokio-Hotel-Stars als erstes Zwillingspaar der Ausstellung gleichzeitig zu sehen. Bei der Enthüllung am Sonntag zeigten sich die Brüder verblüfft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bill und Tom Kaulitz enthüllen in Berlin ihre Wachsfiguren bei Madame Tussauds

Erstmals wurden Figuren eines Zwillingspaars zeitgleich vorgestellt, gefertigt in London

Sitting im September 2025, Kleidung vom 20-jährigen Jubiläum von «Durch den Monsun»

Bill und Tom Kaulitz (36) haben in Berlin ihre neuen Wachsfiguren enthüllt. Bei Madame Tussauds standen sich die Musiker der Band Tokio Hotel erstmals selbst gegenüber. Auch für die Berliner Ausstellung ist der Auftritt eine Premiere, denn zum ersten Mal wurden dort die Figuren eines Zwillingspaars zeitgleich vorgestellt.

Ungewohnter Anblick für die Brüder

Nach monatelanger Arbeit und einem aufwendigen Sitting sahen sich die Kaulitz-Brüder ihren Doppelgängern aus Wachs zum ersten Mal live gegenüber. Gefertigt wurden die Figuren von rund 20 Künstlerinnen und Künstlern in den Merlin Magic Making Studios in London, wie Madame Tussauds mitteilte.

«Das ist schon sehr verrückt, sich selbst so gegenüberzustehen», wird Bill Kaulitz in einer Pressemitteilung zitiert. «Ich hatte ja schon mal eine Figur vor Jahren, allerdings freue ich mich sehr, dass ich jetzt gemeinsam mit Tom eine Zwillings-Figur habe. Es steckt total viel Liebe zum Detail drin.» Auch Tom, dessen Ehefrau Heidi Klum (53) schon seit 2010 ihre eigene Wachsfigur in Berlin hat, zeigte sich beeindruckt. «Ja, das sieht man vor allem bei den Details des ganzen Looks. Vom Schmuck bis hin zu Bills Mikrofon und meiner Gitarre.» Obwohl die beiden Zwillinge sind, gibt es auch Dinge, die bei ihnen unterschiedlich aussehen, und das sei gut gelungen.

Auch in seiner Instagram-Story schwärmte Sänger Bill Kaulitz auf Englisch von den Figuren. Mit der Kamera geht er ganz nah an sein wächsernes Gegenüber heran

und zeigt die zahlreichen Details, die originalgetreu umgesetzt wurden. Die Figuren seien wirklich «amazing», und der Moment sei «crazy» und «unreal».

Monatelange Handarbeit

Die Grundlage für die Figuren bildete ein mehrstündiges Sitting im September 2025 in München. Dabei wurden die Brüder vermessen, fotografiert und analysiert. Festgehalten wurden unter anderem Hauttöne, Augenfarben, Haarstruktur, Tattoos und Körperhaltung, damit die Umsetzung möglichst genau gelingt. Der Entstehungsprozess und das Sitting spielen auch in der dritten Staffel der Netflix-Serie «Kaulitz & Kaulitz» eine Rolle, die am 23. Juli startet.

Anschliessend arbeiteten die Londoner Künstlerinnen und Künstler in reiner Handarbeit an den Figuren, vom Modellieren der Köpfe bis zum Einsetzen einzelner Haare. Als besonders knifflig galt die Aufgabe, die Ähnlichkeit der Brüder zu treffen, ohne ihre Unterschiede zu verwischen.

Echte Outfits vom Jubiläumskonzert

Bei der Kleidung setzte Madame Tussauds auf Originale. Die Figuren tragen echte Stücke, die Tokio Hotel beim Jubiläumskonzert «20 Jahre Durch den Monsun» im August 2025 in der Berliner Wuhlheide trugen. Als Hintergrund dient dem Duo zum einen die aus ihrem Podcast-Cover bekannte Efeu bedeckte Wand mit dem grellgelben Schriftzug «Hollywood Hills – Senf aus Hollywood». Ergänzt wird die Kulisse durch einen Pool, mit dem die Brüder im vergangenen Jahr die zweite Staffel ihrer Reality-Serie «Kaulitz & Kaulitz» beworben hatten.