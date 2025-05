Das Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds in London hat eine neue Figur von Prinzessin Kate enthüllt. Das Abbild von Prinzessin Kate ist mit einem strahlenden Lächeln versehen. Ähnlich gut gelaunt sah die echte Prinzessin bei einer Gartenparty im Buckingham-Palace aus.

So sieht Prinzessin Kates neue Wachsfigur aus

Neuzugang im Madame Tussauds in London

1/5 Das Wachsfiguren-Kabinett Madame Tussauds in London ehrt Prinzessin Kate mit einer Figur. Foto: picture alliance / Cover Images

Neue Wachsfigur von Prinzessin Kate im Madame Tussauds London enthüllt

Kate trägt pinkfarbenes Kleid, Tiara-Nachbildung und silberne Stöckelschuhe

Das mit einem strahlenden Lächeln versehene Abbild der 43-jährigen Frau von Thronfolger Prinz William (42) trägt ein pinkfarbenes, schillerndes Kleid von Star-Designerin Jenny Packham und silberne Stöckelschuhe von Gianvito Rossi. Auf dem Kopf hat sie die exakte Nachbildung einer Tiara, die einst Prinzessin Diana trug, wie die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf eine Pressemitteilung berichtete.

Ganz ohne Kritik geht es nicht, wenn englische Royals aus Wachs gegossen werden. Kate sehe ein bisschen gar künstlich aus, stänkern einige beim Anblick der neuen Prinzessin im Kabinett. Gänzlich misslungen ist ihr Abbild aber nicht, besonders dann nicht, wenn man es mit der Wachsfigur in Polen vergleicht. Dort steht im Polonia Wax Museum eine Kate, die einen bis in die schlimmsten Alpträume verfolgt. «Das Museum ist ein Muss in Krakau, aber erst, wenn man viel, viel Wodka getrunken hat», lautet eine hämische Bewertung auf Tripadvisor.

Doch nicht nur Kate und William wurden als Wachsfigur verhunzt – auch andere Stars mussten schon bitterböse Abbilder von sich betrachten.

Das echte Kate-Comeback macht mehr Freude

Die echte Prinzessin Kate zeigte sich unterdessen erstmals seit zwei Jahren wieder am 20. Mai 2025 bei einer Gartenparty auf dem Gelände des Buckingham-Palasts. Mit einem ebenfalls strahlenden Lächeln schritt sie an der Seite ihres Zylinder tragenden Gatten die Stufen in den Garten zu den wartenden Gästen hinunter, wie auf Bildern zu sehen war. Für den Anlass hatte Kate ein pastellgelbes Kleid mit passendem Kopfschmuck, einem sogenannten Fascinator, angelegt.

Die Princess of Wales hatte im vergangenen Jahr längere Zeit aussetzen müssen. Mitte Januar 2024 hatte sie sich einer Operation im Bauchraum unterziehen lassen. Noch während sie sich von dem Eingriff erholte, erhielt sie eine Krebsdiagnose. Bald darauf begann sie mit einer Chemotherapie. Seit Abschluss der Therapie im September 2024 kehrt sie schrittweise wieder zu ihren royalen Aufgaben zurück.