Neue Wachsfigur von Prinzessin Diana erhitzt die Gemüter

Diana trägt das berühmte 'Rachekleid' von 1994 in der Ausstellung

Wachsfigur steht neben Jean Paul Gaultier (73) und Aya Nakamura (30)

«Diana ist immer noch eine bedeutende Figur in der globalen Popkultur, die für ihren Stil, ihre Menschlichkeit und ihre Unabhängigkeit bewundert wird», betonte das Museum. Ihr Kleid sei ein «Statement ihres neuen Selbstbewusstseins und ihrer Feminität».

Die nachgebildete Diana trägt ein schulterfreies schwarzes Kleid nach dem Modell, das die echte Diana 1994 an dem Tag trug, als ihr Noch-Ehemann Prinz Charles (heute 77) öffentlich seine Affäre mit Camilla Parker-Bowles (heute Queen Camilla, 78) einräumte. Britische Medien sprachen damals vom «Rachekleid», mit dem Diana ihre neue Freiheit ausdrücken wolle.

Die Prinzessin von Wales, die häufig mit ihrem extravaganten Stil von sich reden machte, hat im Musée Grevin ihren Platz zwischen anderen Mode-Ikonen gefunden – in der Nähe des Modeschöpfers Jean Paul Gaultier (73) und der Sängerin Aya Nakamura (30).

Reaktionen sind vernichtend

Auf Social Media macht sich derzeit Spott und Häme für die neue Wachsfigur breit. Der Grossteil der User, die sich zu einem Video von der Enthüllung auf X äusserte, ist sich sicher: Das ist alles – aber auf keinen Fall Lady Di. Ein User findet: «Das sieht ihr überhaupt nicht ähnlich. Sie hat das Gesicht von Margaret Thatcher – und den Körper von Samantha Fox!»

Ein weiterer User formuliert es noch krasser – er fragt sich: «Hat sie sich die Brüste machen lassen?» Tatsächlich sammeln sich unter dem Video Stimmen, die die Oberweite der Wachs-Diana für unrealistisch halten. Der Buckingham-Palast hat sich übrigens (noch) nicht zur Wachsfigur aus Paris geäussert.