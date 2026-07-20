Tom Kaulitz plaudert Sex-Geheimnis aus

Tom Kaulitz spricht offen über sein Liebesleben. Der Tokio-Hotel-Gitarrist verrät, dass Ehefrau Heidi Klum Fan von langem Sex sei. Zwillingsbruder Bill hingegen bevorzugt das kurze Liebesspiel.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tom Kaulitz nennt Sex mit Ehefrau Heidi Klum einen «Lottogewinn»

Kaulitz lobt ihre sexuelle Harmonie und bevorzugt lange Liebesnächte

Heidi und Tom sind seit 2019 verheiratet, sie hat vier Kinder

Fynn Müller People-Redaktor

Allmählich wissen wir ziemlich genau, wie es im Bett von Heidi Klum (53) und Tom Kaulitz (36) zu und hergeht. Nachdem das Model vor einigen Wochen im Interview mit dem Magazin «US Weekly» verraten hat, dass sie und ihr Mann «sehr viel trainieren» würden – und zwar «jenes Training ohne Geräte» – legt ihr Ehemann jetzt nach.

Im Gespräch mit RTL nimmt der Tokio-Hotel-Gitarrist kein Blatt vor den Mund. Zwillingsbruder Bill Kaulitz (36) ist der Meinung, dass guter Sex nicht stundenlang dauern muss. «Oh, ich finde kurzen Sex gut. Also, ich finde so 12 bis 20 Minuten. Das ist für mich perfekt», sagt der Frontsänger von Tokio Hotel.

Tom Kaulitz hat da eine andere Meinung. «Meine Frau wäre sauer, wenn das nach 12 Minuten vorbei wäre», witzelt der Gitarrist. Bereits in einer Podcast-Folge mit seinem Bruder packte er über den Sex mit Heidi Klum aus. Dort sagte Tom Kaulitz: «Ich habe den besten Sex, den ich jemals in meinem Leben hatte, mit meiner Frau.»

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Sex mit Klum ein «Lottogewinn»

Der Geschlechtsverkehr mit dem deutschen Model gleiche einem «Lottogewinn». «Das ist einer der Punkte, weshalb das mit meiner Frau auch sofort klar war. Weil wir sexuell so gevibet haben. Auch sofort. Und das passiert im Leben nicht sehr oft.»

Lange Liebesnächte, wie sie Tom Kaulitz beschreibt, würden Bill Kaulitz keine Freude bereiten. «So ein Acht-Stunden-Fest, das ist nichts für mich», gesteht er und fügt ehrlich an: «Ich bin sauer, wenn ich meinen Partner nicht beglückt habe nach 15 Minuten, dann denke ich, mache ich irgendwas verkehrt.»

Vor ihrer Ehe mit Kaulitz war Heidi Klum mit Sänger Seal (63) verheiratet. Die beiden haben gemeinsam die Söhne Henry (20) und Johan (19) sowie Tochter Lou (16). Klums älteste Tochter Leni (22) stammt aus der Beziehung mit Formel-1-Manager Flavio Briatore. Später wurde sie von Seal adoptiert. Heidi Klum und Tom Kaulitz sind seit 2019 verheiratet.