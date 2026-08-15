Immer mehr C-Promis erkennen den Wert von Onlyfans und setzen statt auf beispielsweise die Schauspielerei lieber auf die Blüttelplattform. So auch «American Pie»-Star Shannon Elizabeth, die nun ihre Einnahmen auf der Erotik-Seite offenlegt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Shannon Elizabeth verdient 1 Million Dollar in 9 Tagen auf Onlyfans

Die Schauspielerin bleibt angezogen, teilt Einblicke und kommuniziert mit Fans

Einnahmen fliessen in ihre Tierschutzorganisation «Animal Avengers» in Südafrika

Silja Anders Redaktorin People

Shannon Elizabeth (52) machte vor einigen Monaten öffentlich, dass sie die Scheidung von ihrem zweiten Ehemann Simon Borchert eingereicht hat. Das war jedoch nicht die Sensationsmeldung, die ihre Fans aufhorchen liess, denn am selben Tag meldete sich die Schauspielerin auch auf der Plattform Onlyfans an.

Die Erotikseite ist inzwischen dafür bekannt, dass Frauen aus der Unterhaltungsbranche mit einem gewissen Bekanntheitsgrad dort ihre Finanzen aufbessern. Anne Wünsche, Edith Stehfest und Katja Krasavice sind nur wenige aus dem deutschsprachigen Raum, die in der Vergangenheit offen über Onlyfans und ihren Verdienst dort sprachen.

Millionärin dank berüchtigter Blüttelplattform

Jetzt verrät auch Shannon Elizabeth, die vor allem durch ihre Rolle der tschechischen Austauschschülerin Nadia bekannt wurde, wie viel sie innert weniger Tage auf Onlyfans verdiente – und das, ohne sich auszuziehen.

«Ich habe die 1-Millionen-Dollar-Marke in neun Tagen überschritten», so die Schauspielerin im Interview mit «Variety». Damit habe sie in nicht einmal zwei Wochen mehr verdient als mit ihren grössten Filmen, zu denen auch «Scary Movie» und «Tatsächlich ... Liebe» zählen. Dass ihr Onlyfans bereits in so kurzer Zeit einen solchen Erfolg bereiten würde, hat auch Elizabeth überrascht, vor allem, weil sie bei ihrem Content nach eigenen Angaben stets angezogen bleibt und nicht, wie viele ihrer Kolleginnen auf Onlyfans, blank zieht. Ihre Fans bekommen vielmehr einen Einblick in Shannon Elizabeths Leben, erhalten exklusive Fotos und Videos und können in direktem Kontakt mit ihrem Idol stehen. «Ich hatte keine Ahnung, was mich erwarten würde», gesteht Elizabeth und zeigt sich von der Resonanz überwältigt.

Seit einigen Jahren steht Elizabeth nicht mehr vor der Kamera und widmet sich stattdessen in ihrer Wahlheimat Südafrika dem Tier- und Artenschutz. «In den vergangenen zehn Jahren habe ich grösstenteils von meinen Ersparnissen gelebt», erklärt sie. Onlyfans gebe ihr nun die Möglichkeit, Projekte auszuwählen, die ihr gefallen und nicht nur darauf bedacht zu sein, dass diese Geld in die Kasse spülen.

Das Geld steckt sie zu grossen Teilen in den Tierschutz

Auf ihrem Profil schreibt sie über sich: «Willkommen in meiner kleinen Ecke des Internets. Hier findet ihr eine Seite von mir, die es nicht in die Filme schafft – verspielter, spontaner und komplett improvisiert.» Ihre Fans könnten hinter die Kulissen schauen und sich direkt mit ihr unterhalten. «Falls ihr jemals neugierig ward, wie ich wirklich bin ...», schreibt die 52-Jährige. Mit ihren Einnahmen finanziert sich Elizabeth aber nicht einfach nur ein schönes Leben, sondern steckt auch viel in die Tierschutzorganisation «Animal Avengers», die sich neben vielen anderen Themen auch gegen die Wilderei in Afrika einsetzt und bedrohte Tiere schützt.

Auch die «Harry Potter»-Schauspielerin Jessie Cave (39) schafft es, mit Onlyfans Geld zu verdienen, ohne dabei nackte Haut zu zeigen. Ihre Nische: Sie kämmt sich vor laufender Kamera ihre langen, dunkelblonden Haare. Dank Trichophilie, einem Fetisch, bei dem Personen beim Anblick oder der Berührung von Haaren sexuell erregt werden, verdient sie an guten Tagen gerne mal um die 16'000 Franken – und ist damit erfolgreicher als während ihrer gesamten Schauspielkarriere.