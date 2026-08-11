Als Rettungsschwimmerin im roten Badeanzug wurde Erika Eleniak weltberühmt. Mit 56 Jahren schlägt die Schauspielerin nun auf Onlyfans ein neues Kapitel auf – und will dort auch einen ganz besonderen Wunsch ihrer Fans erfüllen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Erika Eleniak (56) startet Onlyfans mit Strand- und Fussbildern

Fussfetisch-Anfragen begleiten sie seit Jahren, jetzt bedient sie diese

Berühmt durch «Baywatch», aktiv von 1989 bis 1992 als Shauni McClain

Saskia Schär Redaktorin People

Erika Eleniak (56) sucht die Nähe zu ihren Fans künftig hinter einer Bezahlschranke. Der frühere «Baywatch»-Star hat einen Account bei der Plattform Onlyfans eröffnet. Dem US-Portal «TMZ» verriet die Schauspielerin, was Abonnenten dort erwartet: private Fotos sowie Videos und jede Menge Strandaufnahmen. Nackte Haut will sie dabei nicht zeigen – mit einer Ausnahme: ihre Füsse.

Der letzte Punkt kommt nicht von ungefähr. Entsprechende Anfragen von Fans mit einem Faible für Füsse erreichen Eleniak nach eigener Aussage seit Jahren. Auf der Plattform will sie diese Nachfrage nun bedienen. «Wer wegen der nackten Füsse im Sand gekommen ist, wird garantiert nicht enttäuscht», sagte sie «TMZ».

Zurück an den Strand - diesmal unter eigenen Bedingungen

Für die US-Amerikanerin schliesst sich damit ein Kreis, wie sie selbst findet. «Ich bin im Grunde am Strand aufgewachsen, in einem roten Badeanzug. Deshalb fühlt sich das wie eine Rückkehr zum Anfang an. Nur dass jetzt ich die Ansagen mache», erklärte sie «TMZ».

Berühmt wurde Eleniak zwischen 1989 und 1992 als Rettungsschwimmerin Shauni McClain in der Serie «Baywatch». Dieses Bild prägt ihre öffentliche Wahrnehmung bis heute.

«Eine Seite, die die Leute noch nicht kennen»

«Ich war jahrzehntelang Erika aus ‹Baywatch›», sagte sie dem Portal. Auf Onlyfans bekämen die Nutzer dagegen «eine Seite von mir zu sehen, die die Leute noch nicht kennen». Persönlich, verspielt und ungefiltert soll es dort zugehen.

Weniger die Serienfigur also, mehr die Frau dahinter. Wer Shauni McClain im roten Badeanzug erwarte, werde jedenfalls etwas anderes bekommen, stellte Eleniak gegenüber «TMZ» klar. Ganz verabschieden muss sie sich von «Baywatch» allerdings nicht: In der geplanten Neuauflage der Kultserie wird die Schauspielerin ebenfalls zu sehen sein.

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Hollywood entdeckt die Plattform

In den vergangenen Jahren haben sich mehrere Darstellerinnen mit langer Fernsehvergangenheit für Onlyfans entschieden. «TMZ» berichtete zuletzt über «Unter der Sonne Kaliforniens»-Star Donna Mills, die mit 85 Jahren ein Profil eröffnete. Auch Schauspielerin und Emmy-Preisträgerin Jaime Pressly (49) ist auf der Seite vertreten.

Eleniak ist derweil nicht die Einzige, die ausschliesslich auf Fusscontent setzt. Auch die britische Sängerin Lily Allen (41) unterhält seit 2024 einen Onlyfans-Account, in dem sie lediglich ihre Füsse zeigt. Auf die Idee brachte sie ihre Pediküristin, die sie auf ihre hohe Bewertung auf der Fuss-Foto-Seite WikiFeet aufmerksam machte. Bereits im Oktober 2024 verriet sie, dass sie mit den Fussbildern mehr verdiene als mit ihren Spotify-Einnahmen.

Jessie Cave (39), bekannt als Lavender Brown aus Harry Potter, erklärte zuletzt, innerhalb von eineinhalb Jahren mehr Geld mit Onlyfans verdient zu haben, als in ihrer gesamten Schauspielkarriere. Auch sie verzichtet auf explizite Inhalte, macht lediglich Content mit ihren langen Haaren, womit sie besonders jene Personen bedient, die Trichophilie haben – einen Haar-Fetisch.