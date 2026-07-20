Sami Sheen wirft ihrem Vater Charlie Sheen vor, sie finanziell im Stich zu lassen. Während ihre Schwester Lola ein Auto erhielt, musste sie ihr Strandhaus selbst finanzieren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sami Sheen behauptet, seit vier Jahren kein Geld von Vater Charlie Sheen zu erhalten

Sie finanziert sich durch Onlyfans und Schönheitsoperationen wie Brust- und Nasenkorrekturen

Charlie Sheen verdiente einst bis zu zwei Millionen Dollar pro Folge

Saskia Schär Redaktorin People

Sami Sheen (22) ist die älteste Tochter von «Two and a Half Men»-Star Charlie Sheen (60) und «Wild Things»-Star Denise Richards (55). Zu seinen besten Zeiten soll Charlie Sheen bis zu zwei Millionen Dollar pro Folge erhalten haben. In den Genuss dieses Vermögens – beziehungsweise davon, was noch übrig ist – kommt Tochter Sami allerdings nicht, wie sie auf Tiktok klarstellt.

All die Kommentare, die dies behaupten würden, frustrieren sie, «weil dieser Mann mir seit über vier Jahren keinen einzigen Cent mehr gegeben hat». Seit sie 18 Jahre alt sei, komme sie vollkommen alleine für ihren Unterhalt auf. Nun aber habe sie erfahren, dass ihr Vater ihrer jüngeren Schwester Lola (20) ein Auto bar gekauft habe. «Verdammt viel Geld. Also habe ich ihn gefragt, ob er mir ein Pferd für denselben Preis kaufen könnte und das war das letzte Mal, dass wir gesprochen haben – und das ist ein paar Wochen her.»

Für sie verdeutliche das, «dass mein Vater mir verdammt noch mal bei nichts hilft». Ihr kürzlich gekauftes Strandhaus habe ihr nicht ihr Vater finanziert. Noch im vergangenen September erklärte Charlie Sheen, keinen Kontakt zu seiner Tochter zu haben. «Es ist schrecklich. Ich kann nicht lügen», sagte er damals. «Aber ich bin fast unrealistisch optimistisch, weil ich es sein muss.» Dieser Optimismus hat sich offenbar bis jetzt nicht ausbezahlt.

Mama und Tochter ziehen sich im Netz aus

Kurz nach ihrem 18. Geburtstag hat sich Sami Sheen einen Account auf der Blüttelplattform Onlyfans eingerichtet und sich dafür wenig später auch die Brüste machen lassen. Mittlerweile hat sie auch eine neue Nase, neue Zähne und aufgespritzte Lippen. Charlie Sheen kritisierte die Online-Aktivität seiner Tochter zunächst öffentlich. Später nahm er seine ablehnende Haltung zurück und erklärte, er wolle Sami gemeinsam mit ihrer Mutter unterstützen. Mittlerweile verdient auch Mama Denise Richards ihr Geld mit Onylfans.