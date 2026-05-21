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Tipps für Flugreisen
Der schlimmste Flugzeug-Sitzplatz? So wird der Mittelsitz erträglich

Kaum jemand will ihn freiwillig: den Mittelsitz im Flugzeug. Kein Fenster, kein direkter Zugang zum Gang – und oft zu wenig Platz. Doch mit ein paar einfachen Tricks lässt sich selbst der unbeliebteste Platz deutlich angenehmer machen.
Publiziert: vor 58 Minuten
|
Aktualisiert: vor 40 Minuten
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Keine Angst vor dem Mittelsitz: Mit ein paar Tricks ist er gar nicht so schlimm.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Flugbegleiterin gibt Reisetipps für entspanntere Flüge und besseren Komfort
  • Nackenkissen besser vorne tragen, Noise-Cancelling-Kopfhörer mindern Lärm deutlich
  • Frühzeitig einchecken: Mehr Beinfreiheit und Handgepäck direkt über dem Sitz
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Blick Lifestyle

Eine Flugbegleiterin verrät, worauf Passagiere achten sollten, damit der Flug entspannter wird.

Noise-Cancelling-Kopfhörer machen den Unterschied

Besonders wichtig seien Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung. Sie helfen dabei, den Lärm in der Kabine auszublenden – etwa Motorengeräusche, Gespräche oder schreiende Kinder.

Wer Filme, Serien oder Musik bereits vor dem Flug aufs Handy oder Tablet lädt, könne die Reise deutlich angenehmer gestalten.

Auch auf dem Mittelsitz eines Flugzeugs lässt es sich angenehm reisen.
Foto: Getty Images

Nackenkissen besser «verkehrt herum» tragen

Ein überraschender Trick betrifft das Nackenkissen. Laut der Flugbegleiterin sollte man es nicht wie üblich im Nacken tragen, sondern vorne am Hals.

Dadurch werde der Kopf besser gestützt und kippe beim Schlafen weniger nach vorne – besonders auf längeren Flügen ein grosser Vorteil.

Früh am Flughafen sein lohnt sich

Wer früh eincheckt und rechtzeitig am Gate ist, hat oft bessere Chancen, das Handgepäck noch im Fach über dem eigenen Sitz zu verstauen.

Das sorgt für mehr Beinfreiheit, weil Taschen nicht unter den Vordersitz geschoben werden müssen.

Praktisch sei zudem eine kleine Bauchtasche oder ein kompakter Beutel mit den wichtigsten Dingen wie:

  • Kopfhörer
  • Handy
  • Ladekabel
  • Lippenpflege
  • Snacks
  • Reisepass

So müsse man während des Flugs nicht ständig im Handgepäck suchen.

Höflichkeit hilft beim Armlehnen-Krieg

Gerade auf dem Mittelsitz wird es schnell eng. Freundlichkeit gegenüber den Sitznachbarn könne deshalb viel ausmachen – etwa bei der Frage, wer welche Armlehne benutzt.

Gleichzeitig gilt: Rücksicht nehmen und anderen nicht ungefragt Gespräche aufzwingen.

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Wo es im Flugzeug am ruhigsten ist

Wer empfindlich auf Lärm reagiert, sollte möglichst weit vorne sitzen. Dort ist es meist leiser, weil die Triebwerke sich in der Nähe der Flügel befinden.

Menschen mit Flugangst oder Reiseübelkeit fahren dagegen oft besser mit einem Platz nahe den Tragflächen. Dort sind Turbulenzen normalerweise weniger stark spürbar, weil sich dort der Schwerpunkt des Flugzeugs befindet.

Auch ein Mittelsitz muss kein Horrortrip sein. Gute Vorbereitung, etwas Planung und ein paar kleine Tricks können den Unterschied machen – besonders auf längeren Flügen.

Dieser Artikel erschien erstmals auf Onet Kobieta, die Frauen- und Lifestyle-Rubrik des polnischen Nachrichtenportals Onet, welches zu Ringier Medien gehört. 

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