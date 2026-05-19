Ein kurzes Lächeln, ein «Hallo» beim Einsteigen – für Passagiere wirkt dieser Moment völlig belanglos. Für Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter ist er jedoch entscheidend:

So wirst du von Flugbegleitern in Sekunden eingeschätzt

So wirst du von Flugbegleitern in Sekunden eingeschätzt

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Flugbegleiter analysieren Passagiere bereits beim Boarding auf Sicherheit und Bedürfnisse

Kleidung, Verhalten und körperliche Fitness können Sitzplatzwahl beeinflussen

Ärzte, Polizisten und andere Helfer werden gezielt für Notfälle gemerkt

Blick Lifestyle

Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter werden nicht nur in Sicherheit und Service ausgebildet, sondern auch darin, Menschen in kürzester Zeit richtig einzuschätzen. Diese Fähigkeit gehört zu ihrem Berufsalltag – und beginnt bereits in den ersten Sekunden nach dem Boarding. Ohne dass es Passagiere bewusst merken, entsteht dabei ein schneller Eindruck, der über Sicherheit, mögliche Unterstützung im Notfall und besondere Bedürfnisse an Bord entscheiden kann.

Die Crew checkt dich sofort ab

Noch bevor Passagiere ihren Sitz erreichen, analysiert die Kabinencrew bereits Verhalten, Auftreten und mögliche Risiken. Dabei gehe es nicht um Neugier oder Unhöflichkeit, sondern um Routine, erklären erfahrene Flugbegleiter.

Schon beim Boarding versucht die Crew herauszufinden:

Wer könnte im Notfall helfen?

Wer braucht Unterstützung?

Wer könnte Probleme verursachen?

Besonders im Blick stehen ältere Menschen, Schwangere oder verletzte Passagiere.

Wer beim Notausgang sitzen darf – und wer nicht

Flugbegleiter achten ausserdem darauf, ob jemand körperlich in der Lage wäre, im Ernstfall einen Notausgang zu bedienen.

Denn im Notfall müssen schwere Türen geöffnet und klare Anweisungen befolgt werden. Wer gesundheitlich eingeschränkt wirkt, wird deshalb oft nicht an einem Notausgang platziert.

Auch unerfahrene Reisende erkennen Crews laut eigenen Aussagen oft sofort. Wer orientierungslos im Gang stehenbleibt oder den Boarding-Prozess blockiert, fällt direkt auf.

Schuhe und Kleidung spielen ebenfalls eine Rolle

Überraschend für viele: Auch Kleidung und Schuhe werden von der Crew beobachtet.

Hohe Absätze, Flip-Flops oder sehr kurze Kleidung könnten bei einer Evakuierung problematisch werden. Flugbegleiterinnen achten deshalb darauf, wer im Ernstfall schnell laufen könnte – und wer eher Schwierigkeiten hätte.

Besonders offene Schuhe gelten als unpraktisch. Sie erhöhen nicht nur das Verletzungsrisiko bei einer Evakuierung, sondern kommen auch mit schmutzigen Böden im Flugzeug in Kontakt.

Die Crew sucht heimlich nach Helfern

Erfahrene Flugbegleiter merken sich laut eigenen Aussagen gezielt Passagiere, die im Ernstfall hilfreich sein könnten.

Dazu zählen etwa:

Ärzte

Pflegepersonal

Feuerwehrleute

Polizisten

Piloten oder Ingenieure

Solche Personen hätten in der Vergangenheit immer wieder bei medizinischen Notfällen oder Zwischenfällen geholfen.

Problem-Passagiere fallen sofort auf

Besonders aufmerksam wird die Crew bei alkoholisierten oder aggressiven Fluggästen. Wer bereits beim Einsteigen auffällig wirkt, wird oft genauer beobachtet.

Auch Passagiere, die versuchen, eigenen Alkohol mitzunehmen, oder Streit provozieren, gelten als Warnsignal. In manchen Fällen dürfen solche Personen gar nicht erst mitfliegen.

Selbst Beziehungen zwischen Passagieren werden beobachtet

Was viele nicht wissen: Flugbegleiter achten teilweise auch auf das Verhalten zwischen Reisenden.

Wirken Menschen eingeschüchtert, kontrolliert oder auffällig nervös, könne das laut Crew-Mitgliedern ein Hinweis auf ernstere Probleme sein – etwa Menschenhandel oder Zwangssituationen.

Auch das Handgepäck wird kontrolliert

Schon beim Boarding prüfen Flugbegleiter ausserdem unauffällig das Handgepäck. Dabei geht es nicht nur um die erlaubte Grösse.

Die Crew beobachtet auch:

Wer Schwierigkeiten mit dem Gepäck hat

Wer den Ablauf verzögert

Welche Koffer zu gross sein könnten

Denn am Ende entscheidet die Kabinencrew, welches Gepäck noch in die Kabine darf – und was in den Frachtraum muss.

Dieser Artikel erschien erstmals auf Onet Kobieta, die Frauen- und Lifestyle-Rubrik des polnischen Nachrichtenportals Onet, welches zu Ringier Medien gehört.