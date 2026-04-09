Ferien im Ausland sind für viele eine perfekte Mischung aus Erholung und Abenteuer – oft aber auch teuer. Transport, Unterkunft und Essen belasten schnell das Budget. Mit cleverer Planung lassen sich jedoch viele versteckte Kosten vermeiden.

So sparst du bei Flügen, Hotels & Co. richtig viel Geld

So sparst du bei Flügen, Hotels & Co. richtig viel Geld

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ferien sind teurer, doch mit Planung kannst du viel sparen

Multiwährungs-Karten vermeiden hohe Gebühren und erleichtern günstiges Bezahlen

Flüge und Hotels kosten ausserhalb der Hauptsaison oft bis zu 50 % weniger War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Blick Lifestyle

Die Sommerferien stehen bald wieder vor der Tür – für viele der ideale Zeitpunkt, um nach dem perfekten Reiseziel zu suchen. Immer mehr Menschen zieht es ins Ausland. Gleichzeitig machen Inflation, hohe Nachfrage und steigende Preise das Sparen schwieriger. Gerade zu Saisonbeginn sind Flüge und Hotels oft besonders teuer. Umso wichtiger ist es, das Budget clever zu planen um unnötige Kosten zu vermeiden. Hier unsere Tipps dazu:

1 Frühzeitig planen

Wer früh bucht, hat mehr Auswahl und bessere Preise. Je näher der Abreisetermin rückt, desto teurer werden Flüge und Unterkünfte meist. Preisalarme für Flüge helfen dir, den besten Zeitpunkt zum Buchen zu finden. Auch ein Abflug unter der Woche kann günstiger sein als am Wochenende.

2 Von Treueprogrammen profitieren

Bonusprogramme von Airlines und Hotels lohnen sich: Du sammelst Punkte oder Meilen, die du später gegen Gratisflüge oder Upgrades eintauschen kannst. Oft gibt es auch Rabatte oder bessere Zimmer ohne Aufpreis.

3 Die richtige Unterkunft wählen

Die teuerste Unterkunft ist nicht immer die beste. Achte auf die Lage: Wer zentral oder nahe am ÖV wohnt, spart Transportkosten. Ein direkter Anruf oder ein E-Mail ans Hotel kann sich ebenfalls lohnen – manchmal bekommst du so bessere Preise als online. Stammgäste profitieren oft zusätzlich von Vergünstigungen.

4 Kleine Ausgaben im Blick behalten

Der sogenannte «Latte-Effekt» beschreibt kleine, tägliche Ausgaben, die sich summieren. Kaffee oder Snacks unterwegs – besonders an Flughäfen – können schnell ins Geld gehen. Nimm dir am besten eigene Verpflegung mit, vor allem für längere Reisen.

5 Beim Geldwechsel sparen

In vielen Ferienländern brauchst du eine andere Währung. Wechselstuben an Flughäfen oder in Touristengebieten haben oft schlechte Kurse. Auch Kreditkarten können Gebühren verursachen.

Eine Alternative sind Multiwährungs-Karten: Damit kannst du in verschiedenen Währungen bezahlen oder Geld abheben – oft günstiger und transparenter. So vermeidest du versteckte Kosten und behältst die Kontrolle über deine Ausgaben.

6 Kostenlose Aktivitäten entdecken

Nicht jede Sehenswürdigkeit kostet Geld. Viele Städte bieten gratis Attraktionen, Parks oder kulturelle Angebote. Es lohnt sich, im Voraus zu recherchieren oder Einheimische nach Tipps zu fragen.

7 Wiederverwendbare Wasserflasche nutzen

Mineralwasser kann im Ausland teuer sein. In vielen Ländern ist Leitungswasser trinkbar. Mit einer wiederbefüllbaren Flasche – idealerweise mit Filter – sparst du Geld und reduzierst Plastikmüll.

8 Nebensaison in Betracht ziehen

Reisen ausserhalb der Hauptsaison sind oft deutlich günstiger. Flüge und Hotels kosten weniger, und beliebte Orte sind weniger überlaufen. Frühling und Herbst sind ideale Alternativen, wenn du flexibel bist.

Ferien müssen nicht teuer sein. Mit etwas Planung und den richtigen Entscheidungen kannst du viel Geld sparen – und deine Auszeit trotzdem in vollen Zügen geniessen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf aktuality.sk. Das slowakische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.