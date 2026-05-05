Der Flughafen Zürich gehört laut einer Analyse der britischen Beratungsfirma Brand Finance zu den wertvollsten Airports der Welt. Trotzdem rutscht er im Ranking um einen Platz ab. Auch die Top-Position hat gegenüber 2025 gewechselt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Flughafen Zürich schafft es 2026 auf Platz 7 der wertvollsten Airports weltweit

Der Markenwert wird auf 449 Millionen Dollar oder 352 Millionen Franken geschätzt

Pariser Flughafen Charles de Gaulle führt Rangliste mit 1,012 Milliarden Dollar Markenwert an

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Flughäfen sind heutzutage weit mehr als eine Drehscheibe für Reisende, die von A nach B müssen. Sie sind zu einer eigenständigen Marke geworden. Im Idealfall verweilen Passagiere gerne dort – und lassen hie und da einen Batzen liegen, um die Ferien einzuläuten. Sei es mit einem leckeren Essen im Restaurant oder mit einem Einkauf im Duty-free-Shop.

Das heisst wiederum: Flughäfen sind unterschiedlich wertvoll. Die Londoner Beratungsfirma Brand Finance wertet die weltweit führenden Flughäfen jedes Jahr nach ihrem Markenwert aus. Im Report werden dann die 25 wertvollsten Flughafenmarken vorgestellt. Und dieses Jahr schafft es der grösste Schweizer Flughafen erneut in die Top Ten: Der Flughafen Zürich hat demnach einen Markenwert von 449 Millionen Dollar, also 352 Millionen Franken. Damit ist er der siebtwertvollste Airport der Welt.

Im Vergleich zum Vorjahr ist es aber ein Abstieg: 2025 schaffte es der Flughafen Zürich noch auf Platz 6 – mit einem geschätzten Markenwert von 393 Millionen Dollar. Der Flughafen Amsterdam Schiphol in den Niederlanden ist vorbeigezogen. Trotzdem ist der Markenwert des Schweizer Airports um 56 Millionen geklettert.

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Wie misst man den Wert eines Flughafens?

Das britische Beratungsunternehmen lässt die Umsätze sowie Passagierbewertungen in die Auswertung einfliessen. Die Überlegung: Durch positive Bewertungen – etwa von kurzen Wartezeiten, reibungslosen Sicherheitskontrollen oder attraktiven Shoppingmöglichkeiten – können Flughäfen auch höhere Gebühren von Fluggesellschaften verlangen. Das schenkt zusätzlich ein.

Zudem lässt sich so mehr Umsatz bei Läden und Serviceangeboten erwirtschaften, so die Annahme. Zur Einordnung: Im Geschäftsjahr 2025 fuhr der Flughafen Zürich einen Gesamtumsatz von 1,36 Milliarden Franken ein. Mit 652 Millionen machten auch die Erträge aus dem Handel und Service einen beachtlichen Teil aus.

Seit 2021 kämpfen immer dieselben drei Platzhirsche um die Spitzenplätze: der Flughafen Paris Charles de Gaulle, London Heathrow sowie der Airport Changi in Singapur. Dieses Jahr löst beispielsweise der Flughafen in Paris den grössten Airport in London von der Spitze ab. Und: Es ist das erste Mal in der siebenjährigen Geschichte des Airport-Rankings, dass ein Flughafen die Milliarden-Marke knackt.