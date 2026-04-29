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Per Ende September
Swiss stellt Duty-Free-Verkäufe an Bord ein

Die Swiss bricht mit einer langjährigen Tradition: Ab kommendem September stellt die Lufthansa-Tochter den Duty-Free-Verkauf während eines Flugs ein. Grund ist das veränderte Kaufverhalten der Passagiere. Stattdessen wird das Sortiment in einen Webshop überführt.
Publiziert: vor 19 Minuten
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Aktualisiert: vor 17 Minuten
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Bei der Swiss gibt es bald keinen Duty Free an Bord mehr.
Foto: AFP via Getty Images
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Nathalie BennRedaktorin Wirtschaft

«Meine Damen und Herren, wir beginnen in Kürze mit unserem Bordverkauf.» Wer häufig mit der Swiss unterwegs ist, kennt die Durchsage bestens. Zum Ende eines Flugs verkauft das Kabinenpersonal exklusive zollfreie Duty Free Produkte direkt am Sitz. Damit ist nun bald Schluss, wie die Swiss in einer Mitteilung bekannt gibt. 

Per Ende September gibt es die zollbefreite Ware nur noch im Onlineshop des Lufthansa-Meilenprogramms «Miles & More» zu kaufen. «Die Airline reagiert damit auf das veränderte Kaufverhalten ihrer Passagiere», begründet die Swiss den Entscheid. Immer weniger Reisende würden das Angebot nutzen, Produkte wie Parfüms, Schmuck oder Accessoires während des Fluges zu kaufen. Stattdessen informieren sich viele bereits online und tätigen ihre Käufe vorab. Ab Juni verscherbelt die Swiss die Restbestände mit Rabatten ab 25 Prozent auf ausgewählte Produkte, «solange der Vorrat reicht». 

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