Die Lufthansa lanciert ab dem 19. Mai einen neuen Billigtarif: Der «Economy Basic» erlaubt nur noch ein kleines Gepäckstück, das unter dem Sitz verstaut werden kann. Sonstiges Handgepäck kostet extra. Die Neuerung betrifft auch die Swiss.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lufthansa und Swiss führen ab 19. Mai neuen Economy-Basic-Tarif ein

Kein Gratis-Handgepäck mehr

Neue Stornierungsgebühren der Lufthansa betragen bis zu 1800 Euro für Langstreckenflüge War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Das Modell kennt man bereits von grossen Billig-Airlines wie Ryanair, Easyjet und Co.: Im Ticketpreis ist gerade mal die Beförderung von Flughafen A nach Flughafen B inbegriffen. Alles andere müssen Reisende zusätzlich buchen oder im Flugzeug bezahlen – Handgepäck, Aufgabegepäck, Essen und Getränke.

Diesen «Non-Service» können Reisende jetzt bei der Schweizer Premium-Airline Swiss extra buchen: Der Mutterkonzern Lufthansa kündigt die Einführung eines Superbilligtarifs an – der sogenannte «Economy-Basic»-Tarif. Dieser unterbietet die bisher billigste Tarifklasse der Fluggesellschaft. Der neue Billig-Tarif wird auch ins Angebot aller Tochter-Gesellschaften, also auch der Swiss, aufgenommen. Und: «Er gilt ausschliesslich für Europaflüge», sagt ein Swiss-Sprecher auf Anfrage von Blick.

Kein Gratis-Handgepäck mehr

Auf welchen Swiss-Strecken innerhalb Europas man den neuen Tarif genau buchen kann, ist noch unklar: Er werde in einer ersten Anfangsphase auf ausgewählten Verbindungen zur Verfügung stehen, erklärt der Sprecher. Klar ist aber: Wer «Economy-Basic» bucht, muss auf Kurz- und Mittelstreckenflügen ab dem 19. Mai fürs Handgepäck extra zahlen. Gratis ist dann nur noch Reisegepäck, das unter dem Sitz verstaut werden kann. Und dieses darf höchstens 40x30x15 Zentimeter gross sein. Im bisher günstigsten Light-Tarif ist immerhin ein Handgepäckstück bis acht Kilogramm inkludiert.

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Buchbar ist das neue Ticket ab dem 28. April. «Gerade Tagesreisende benötigen oft keine grösseren Gepäckstücke und profitieren von einem günstigeren Einstiegspreis», begründet die Lufthansa-Gruppe in einer Mitteilung den Schritt. Zusätzliches Hand- oder Aufgabegepäck könne als Zusatzleistung flexibel ab 15 Euro dazugebucht werden.

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Neu gibts auch saftige Stornierungsgebühren

Das Billig-Ticket bleibt nicht die einzige Änderung. Die Lufthansa krempelt ihr Tarifsystem gerade kräftig um. Vor gut einer Woche hat der Konzern angekündigt, auch die Stornierungsgebühren für Langstreckenflüge massiv zu erhöhen. Neu kostet es Passagiere bis zu 1800 Euro, wenn sie ihren Flug annullieren möchten.

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Betroffen ist auch der teure Flex-Tarif, der eigentlich maximale Flexibilität garantieren soll. Für eine Stornierung gab es bei Lufthansa in dieser Tarifkategorie bislang keine fixe Gebühr, bei der Swiss fiel ein «symbolischer Betrag» an. Für die reguläre Economy-Klasse kostet eine Stornierung bei der Lufthansa und ihren Töchtern auf den betroffenen Strecken jetzt 400 bis 600 Euro, in der Premium-Economy beläuft sich der Betrag auf 700 bis 1000 Euro.