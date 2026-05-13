Deborah Stembridge, Flugbegleiterin seit über 50 Jahren, verrät ihre besten Tipps für entspannteres Fliegen. Von langweiligen Büchern bis hin zu Snacks – kleine Tricks machen Grosses möglich.

Diese Insider-Tipps einer erfahrenen Stewardess machen jeden Flug angenehmer

Diese Insider-Tipps einer erfahrenen Stewardess machen jeden Flug angenehmer

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Deborah Stembridge fliegt seit 50 Jahren und teilt Reisetipps

Langweilige Bücher helfen beim Einschlafen auf langen Flügen

Mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen sein

Blick Lifestyle

Wer könnte besser wissen, wie man entspannt fliegt, als jemand, der seit Jahrzehnten in der Luft arbeitet? Deborah Stembridge ist seit über 50 Jahren als Flugbegleiterin tätig – und hat im Laufe ihrer Karriere einige überraschend einfache, aber wirkungsvolle Tipps gesammelt. Viele davon haben nichts mit Luxus zu tun, sondern mit Vorbereitung, Komfort und kleinen Gewohnheiten, die den Flug deutlich angenehmer machen.

Das einfachste Reise-Tool: ein langweiliges Buch

So banal es klingt: Stembridge empfiehlt ausgerechnet ein «langweiliges Buch». Der Grund ist simpel – es hilft beim Einschlafen. Statt spannender Thriller oder Bildschirmzeit setzen erfahrene Crew-Mitglieder oft auf ruhige, wenig aufregende Lektüre. Gerade auf längeren Flügen könne das helfen, schneller zur Ruhe zu kommen.

Wasser ist die wichtigste Wahl an Bord

Auch wenn viele Passagiere zu Kaffee, Alkohol oder Softdrinks greifen: Flugbegleiterinnen sind sich einig, dass Wasser die beste Wahl ist. Der Grund ist nicht nur Gesundheit, sondern auch die Kabinenluft. Die ist extrem trocken, was den Körper zusätzlich belastet.

Eine andere erfahrene Flugbegleiterin, Aimee Shaw, sagt deshalb: Wer komfortabel reisen will, sollte sich konsequent hydrieren – idealerweise mit einer eigenen, wiederverwendbaren Flasche, die nach der Sicherheitskontrolle gefüllt wird.

Kleine Snacks, grosse Wirkung

Auch beim Essen lohnt sich Vorbereitung. Beide Flugbegleiterinnen empfehlen, eigene Snacks mitzunehmen, statt sich nur auf Bordverpflegung zu verlassen.

Beliebt sind zum Beispiel:

Apfelstücke mit Zitrone

Proteinriegel

Trockenfleisch

Reiswaffeln

Mandarinen

So bleibt der Blutzucker stabil – und das Fluggefühl entspannter.

Pflegeprodukte sind kein Luxus, sondern Pflicht

Die trockene Kabinenluft belastet Haut und Augen stark. Deshalb gehören bestimmte Produkte für erfahrene Crew-Mitglieder ins Handgepäck:

Lippenpflege

Feuchtigkeitsspendende Augentropfen

Pflegende Masken für die Haut

Diese kleinen Helfer sorgen dafür, dass man sich auch nach mehreren Stunden Flug noch wohlfühlt.

Lieber zu früh als zu spät am Flughafen

Beim Timing sind sich die Expertinnen ebenfalls einig: Stress beginnt oft schon vor dem Boarding.

Empfohlen wird:

Mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen sein.

Bei Aufgabegepäck noch mehr Zeit einplanen.

Wer entspannt starten will, sollte sich bewusst Puffer lassen – statt knapp einzutreffen und in Hektik zu geraten.

Der beste Flug? Früh am Morgen

Auch die Tageszeit spielt eine Rolle. Besonders empfehlenswert sind frühe Flüge.

Der Vorteil: Verspätungen sind morgens seltener, da sich kein «Stau-Effekt» aus vorherigen Flügen aufgebaut hat. Die Abläufe sind stabiler und die Wahrscheinlichkeit für pünktlichen Start höher.

Reisezeit beeinflusst das ganze Erlebnis

Nicht nur die Uhrzeit, auch die Jahreszeit macht einen Unterschied. Frühling und Herbst gelten als besonders angenehm zum Reisen:

Weniger Passagiere

Ruhigere Flughäfen

Oft stabileres Wetter

Für Vielreisende kann das den Unterschied zwischen Stress und entspanntem Flug ausmachen.

Dieser Artikel erschien erstmals auf Onet Kobieta, die Frauen- und Lifestyle-Rubrik des polnischen Nachrichtenportals Onet, welches zu Ringier Medien gehört.