Am Wochenende wird es in der Schweiz sonnig und warm: Ideales Wetter für Wanderungen und Badeausflüge. Aber wo lohnt es sich am meisten?

Hier lohnt es sich am Wochenende zum Wandern und Baden

Hier lohnt es sich am Wochenende zum Wandern und Baden

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am Wochenende kehrt der Sommer in die Schweiz zurück mit Sonne

Sonntag ideal für Ausflüge: Temperaturen ab 25 Grad im ganzen Land

Kleinere Seen eignen sich am besten zum Baden

Nikolina Pantic Redaktorin News

Aufatmen nach dem Temperatursturz: Das Wochenende bringt den Sommer zurück in die Schweiz! Uns erwarten viel Sonnenschein und deutlich wärmere Tage. Perfekt für alle, die in die Berge oder an den See wollen.

Der Wetterwechsel braucht allerdings seine Zeit. Der Donnerstag gestaltet sich gemäss Meteo News in der Zentral- und Ostschweiz noch einmal wechselhaft. Dafür dominiert im Westen und Süden bereits die Sonne.

Ab Freitag lockt das Wetter wieder nach draussen. «Am Wochenende kann man sich auf sehr viel Sonnenschein freuen. Es wird deutlich wärmer», sagt Michael Eichmann von Meteo News zu Blick.

Der Westen ist die Wahl zum Wandern

Wer es in die Berge zum Wandern zieht, sollte die Region gut auswählen. «Am Samstag ist höchstens in den zentralen und östlichen Alpen ein isolierter Schauer möglich.» Es handle sich laut Eichmann nicht um einen flächendeckenden Regen. Der Meteorologe empfiehlt: «Je weiter im Westen, desto besser.»

Der Wetterexperte hebt zwei Regionen zum Wandern hervor: das Berner Oberland und das Wallis. Auf 2000 Metern über Meer herrschen gemäss Eichmann Temperaturen von 10 Grad.

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Dieser Tag eignet sich am besten für einen Ausflug

Am Sonntag ist der Name Programm. Hier herrschen Temperaturen ab 25 Grad in der Schweiz – ideal zum Wandern, in der ganzen Schweiz. Selbst auf der 2000-Meter-über-Meer-Grenze liegen die Temperaturen bei 12 bis 13 Grad.

Diese Wander-Regionen empfiehlt die Blick-Redaktion:

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Und was ist mit Baden?

Schwimm-Fans, die am Samstag baden gehen möchten, können sich auf Lufttemperaturen zwischen 25 und 28 Grad freuen. Trotzdem lädt der Sonntag eher zum Baden ein. «Die 25 bis 27 Grad, die wir am Sonntag haben, sind flächenmässig», erklärt der Wetterexperte.

Wer am Ende der Woche nach einem passenden See oder Fluss sucht, kann sich ganz nach den Wassertemperaturen richten. «Während die Seen im Tessin bereits etwa 22 Grad warm sind, erreichen auch einige Seen in der Deutschschweiz 20 Grad oder mehr», sagt Eichmann.

Kleinere Seen lohnen sich

Um kaltes Wasser zu meiden, muss man nicht zwingend ins Tessin. Der Tipp des Wetterexperten liegt bei den kleineren Seen, da sich diese schneller erwärmen. Solche Beispiele seien der Sempachersee oder der Hallwilersee. Generell sind die Gewässer laut Eichmann warm, da wir auf warme Pfingsttage zurückblicken.

Wer kleine Perlen sucht zum Baden und in der Ostschweiz zu Hause ist, sollte sich die Drei Weieren in St. Gallen anschauen. In der Westschweiz bietet der Murtensee eine relativ warme Option, während in der Zentralschweiz der Lauerzersee verzaubert. Selbst beim eher kühlen Donnerstag weisen die Badeseen eine Wassertemperatur von rund 20 Grad auf.

Auch Graubünden hat landschaftlich reizvolle Badeorte zu bieten. Dazu zählt etwa der Lai Barnagn bei Savognin. Wer dort ins Wasser steigt, braucht allerdings etwas Überwindung: Aktuell liegt die Wassertemperatur bei lediglich 15 Grad.

Diese Bade-Orte empfiehlt die Blick-Redaktion:

Um keinen weiten Weg auf sich zu nehmen, eignet sich der Katzensee in Zürich. Obwohl es sich um keinen Geheimtipp mehr handelt, ist das Wasser angenehm warm mit rund 20 Grad. Zudem ist der Eintritt gratis.

Der Klöntalersee ist nicht nur ein wahrer Augenschmaus. Auf der Camping-Seite ist der See aktuell relativ flach, weshalb das Wasser angenehm warm ist. Im tieferen Bereich nimmt der Erfrischungsfaktor jedoch zu. Im Hochsommer erreicht er eine Wassertemperatur zwischen 18 und 20 Grad.