Kalt und nass ist der Juni. Aber die ungemütliche Zeit ist bald vorbei. Der Sommer kommt – und wie.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am Wochenende kehrt der Sommer mit einem Azorenhoch in die Schweiz zurück

Meteorologe Marquardt erwartet nächste Woche über 30 Grad und Hitzetage

Aktuell Gefahrenstufe 4 von 5 im Walliser Vispertal wegen Trockenheit

Johannes Hillig Redaktor News

Ende Mai war es so warm und sonnig. Und jetzt? Der Juni fällt momentan ins Wasser. Viel Regen, wenig Sonne. Sommer geht anders. «Durchhalten», sagt Klaus Marquardt von Meteo News zu Blick. «Der Sommer feiert am Wochenende sein Comeback!»

Denn: Ein Azorenhoch bringt uns die Sonne zurück. Und es wird noch besser. Währenddessen macht sich bei Grossbritannien ein neues Hoch parat, um uns mächtig einzuheizen: «Im Laufe der nächsten Woche wird es hochsommerlich. Über 30 Grad!»

«Bis dahin einfach den Regenschirm einpacken»

Mehrere Hitzetage in Folge sind möglich. Wann und wie genau, kann Marquardt noch nicht sagen. Dafür sind die Wettermodelle noch nicht eindeutig genug. «Aber es wird heiss. Das ist klar.»

Bis dahin müssen wir noch etwas ausharren. Das Azorenhoch ist etwas träge. Erst am Freitag wird es schweizweit deutlich schöner. Dafür bleibt die Sommerhitze erst mal. «Bis dahin einfach den Regenschirm einpacken und abwarten», so der Wetter-Experte.

Gefahrenstufe 4 im Wallis

Der Regen nervt vielleicht, ist aber wichtig, betont Marquardt. Es ist ohnehin zu trocken. Das zeigt auch ein Blick auf die Gefahrenkarte vom Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie. Im Walliser Vispertal besteht laut Meteo Schweiz aktuell Gefahrenstufe 4 von 5. In anderen Teilen im Wallis wurde Gefahrenstufe 3 ausgerufen. Und für die gesamte Schweiz gilt Gefahrenstufe 2 von 5 wegen Trockenheit. Das wird sich nicht so schnell verbessern. Marquardt zu Blick: «So wie es jetzt aussieht, wird es kein verregneter Sommer.»

Damit du egal bei welchem Wetter die WM geniessen kannst, haben wir für dich eine Übersicht erstellt über die wichtigsten Public Viewings, geordnet nach Kantonen. Und ob sie überdacht sind, erfährst du auch.



