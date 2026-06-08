Regen, Wind und Mini-Kälteeinbruch: Diese Woche wird wechselhaft. Ab Dienstag stürzen die Temperaturen auf 16 Grad. Vor allem Zentral- und Ostschweiz erwarten Gewitter. Für den WM-Start empfiehlt sich ein Regenschirm. Ab Samstag kehrt der Sommer aber mit 25 Grad zurück.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sommerpause in der Schweiz: Regen, Gewitter und Temperaturen bis 16 Grad

Mini-Kälteeinbruch bringt «Schafskälte», besonders in Zentral- und Ostschweiz

Tessin bleibt trocken und warm mit bis zu 25 Grad diese Woche

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Im Mai hatten wir hochsommerliche Temperaturen und extreme Trockenheit. Der Juni zeigt sich dagegen eher stürmisch. Nachdem letzte Woche starke Gewitter und Hagelschauer über die Schweiz gewütet hatten, bricht diese Woche auch noch die Kälte ein. Immerhin: Am Wochenende startet eine neue Schönwetterphase.

Der Montag startet zwar mit Sonne und hohen Temperaturen bis zu 27 Grad. Doch schon am Nachmittag ziehen nach und nach dicke Wolken auf. «Gegen Abend kippt das Wetter.» Meteo-News-Experte Klaus Marquardt sagt zu Blick: «Es drohen heftige Regenschauer und starker Wind.»

Regenschirm für WM-Start benötigt

Über Nacht erreicht uns dann eine Kaltfront von Westen her. Diese beendet den Sommer fürs Erste abrupt. Die Temperaturen fallen am Dienstag auf etwa 18 Grad ab, und das Wetter wird wechselhaft. Marquardt spricht von einer «Mini-Schafskälte», damit ist ein klassischer Kälteeinbruch im Juni gemeint.

Am Mittwoch und Donnerstag bleibt es durchzogen und die Temperaturen erreichen mit etwa 16 Grad ihren Tiefpunkt. Von wellenartigen Regenschauern und Gewittern sind vor allem die Zentral- und Ostschweiz betroffen.

Für den Start der Fussball-WM am Donnerstag lohnt es sich also, einen Schirm mit ans Public Viewing zu nehmen – oder eine überdachte Location auszusuchen. Fussballfans im Tessin haben mehr Glück: Im Süden bleibt es diese Woche weitestgehend trocken und mit 25 Grad auch deutlich wärmer.

Am Wochenende kommt die Sonne zurück

Ab Freitag wird es auch im Rest der Schweiz wieder freundlicher – trotz vereinzelter Spritzer. Auch die Sonne feiert ein Comeback, und die Temperaturen klettern am Samstag wieder auf 25 Grad. Ab Sonntag dürfen wir uns dann wieder auf eine längere Schönwetterphase freuen.