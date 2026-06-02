Es regnet, stürmt und hagelt – Bund warnt vor Unwetter

Gerade noch ächzte die Schweiz unter dem plötzlichen Sommereinzug, da verhagelt es uns auch schon wieder die Laune. Wortwörtlich. Bereits am Dienstag ziehen erneut dunkle Wolken auf und es wird nass. In weiten Teilen wird bereits vor Unwettern gewarnt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweiz erlebt Regen, Gewitter und laue 22-26 Grad am Dienstag

Gefahrenstufe 2 ausgegeben, bis 20 cm Neuschnee über 3000 Metern erwartet

Temperaturen sinken am Freitag auf 18 Grad

Angela Rosser Journalistin News

Mit Temperaturen von bis zu 30 Grad und ganztägigem Sonnenschein ist erstmal Schluss. Bereits am Sonntag hagelte und regnete es in breiten Teilen der Schweiz. Am Montag hat sich das Ganze zwar wieder etwas entspannt, aber nur, um uns am Dienstag noch mehr Regen zu bescheren.

Während sich am Vormittag auf der Alpennordseite noch die Sonne zeigt, schüttet es im Bündnerland bereits. Am Nachmittag ist dann aber laut Prognosen Schluss mit lustig. Es rollen heftige Gewitter an und bringen auch massig Regen mit, schreibt «Meteo Schweiz».

Gewitter und laue Temperaturen

Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie warnt bereits und hat die Gefahrenstufe 2 ausgerufen. Am Nachmittag soll es in allen Regionen zu lokalen, kräftigen Schauern und Gewittern kommen. Abkühlen will es noch nicht wirklich. Es bleibt mit 22 bis 26 Grad warm und schwül. In der Nacht sinkt die Nullgradgrenze auf 2500 Meter. Und über 3000 Meter wird sogar mit 10 bis 20 Zentimetern Neuschnee gerechnet. Normal wären zu dieser Jahreszeit 1 bis 10 Zentimeter.

Am Mittwoch geht es ähnlich weiter, wie der Dienstag endet – bewölkt und mit einigen Schauern. Im Flachland gibt es trotzdem trockene Phasen, teilweise wirds sogar sonnig. In der Deutschschweiz kühlt es in der Nacht deutlich auf bis zu 12 Grad ab, während die Temperatur am Tag nicht mehr über 20 Grad zu steigen scheint. Immerhin im Süden bleibt es mit 27 Grad sommerlich warm.

Wetter bleibt unbeständig

Für den Rest der Woche sieht es ähnlich aus. Auch am Donnerstag zeigen sich vor allem vormittags im Nordwesten der Schweiz ausgedehnte und dichte Wolkenfelder. In der Zentral- und Ostschweiz zeigt sich ab und an auch die Sonne – was aber nur für die erste Tageshälfte gilt. Konstant ist also anders.

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Am Freitag sinken die Temperaturen noch weiter ab und erreichen in der Deutschschweiz nur noch etwa 18 Grad, während es im Süden noch 24 sind. Insgesamt geht es, gemäss aktuellen Prognosen, noch bis nächsten Dienstag so weiter.

Regen, Regen, Regen und ein Sommer-Comeback

Immer wieder sind Gewitter und Regen möglich. Den Regenschirm griffbereit und allenfalls eine Kleidungsschicht mehr einzuplanen, ist also sicher ein guter Plan.

Danach zieht ein Hochdruckgebiet über Mitteleuropa und bringt den Sommer zurück. Auch das Gewitterrisiko nimmt wieder ab, die Sonne hat ordentlich Kraft und lässt das Quecksilber wieder bis auf 29 Grad steigen.