Die hitzigen Sommertage enden jetzt abrupt. Ab Montag bringt eine Kaltfront Gewitter, Regen und einen Temperatursturz von mehr als 10 Grad. Im Flachland fallen die Werte bis Mittwoch auf nur noch 20 Grad.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hitzewelle in der Schweiz: Temperaturen über 30 Grad, Sonne und Badewetter

Ab Montag Kaltfront mit Unwettern und Temperatursturz um über 10 Grad

Mittwoch nur noch 20 Grad im Flachland, wechselhaftes Wetter vorhergesagt

Mattia Jutzeler Redaktor News

Die Schweiz erlebt derzeit einen ersten Vorgeschmack auf den bevorstehenden Sommer. Wie bereits in den vergangenen Tagen laden Sonne und Temperaturen von teils über 30 Grad auch am Samstag vielerorts zum Glaceessen und Baden im See ein.

Doch damit ist spätestens ab nächster Woche Schluss: Unwetter und ein markanter Temperatursturz von über 10 Grad stehen bevor.

Temperatursturz ab Montag

Am Sonntag bleiben die Temperaturen zunächst noch hoch. Schwülwarme 28 Grad werden im Flachland erwartet, im Süden sind erneut bis zu rund 30 Grad möglich. Der Tag beginnt noch überwiegend sonnig. «Ab dem Mittag nähert sich jedoch eine Kaltfront», erklärt Quirin Beck von Meteo News.

Im Verlauf ziehen zunehmend Wolken auf, teils begleitet von Blitz und Donner. «Gewitter sind vor allem über dem Jura, entlang der Voralpen und im Norden der Schweiz möglich», so der Meteorologe. Auch im Raum Zürich könnten einzelne Blitze am Himmel sichtbar werden.

Ab Montag gehen die Temperaturen dann spürbar zurück. Zu Beginn der Woche bleibt das Tessin noch die letzte Bastion der Wärme. Im übrigen Land sinken die Werte deutlich unter die 30-Grad-Marke. Spätestens am Mittwoch setzt sich wieder deutlich kühlere Luft durch: Im Flachland werden nur noch rund 20 Grad erreicht, auch im Süden kühlt es merklich ab.

Aprilwetter zum Monatswechsel

Während die Temperaturen sinken, bleibt das Wetter in der kommenden Woche sehr wechselhaft. Der Montag verläuft noch vergleichsweise freundlich, lediglich vereinzelte Schauer sind möglich – etwa im Raum St. Gallen.

Am Dienstag erreicht bereits die nächste Störung das Land, die vereinzelt Regen und Gewitter bringen dürfte. Auch am Mittwoch sowie im weiteren Wochenverlauf wechseln sich Sonne und Niederschläge voraussichtlich immer wieder ab.