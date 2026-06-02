Darum gehts
- Warnung vor Gewittern und Hagel am Dienstag in der Schweiz
- Hagelsturm in Ostermundigen BE, Strassen mit Eiskörnern bedeckt
- Erhebliche Schäden durch Blitze, umgestürzte Bäume möglich
Der Bund hat für Dienstagnachmittag- und -abend eine Warnung herausgegeben. In einigen Schweizer Regionen gilt erhebliche Gewittergefahr (Stufe 3). Blitzeinschläge, das Abbrechen von Ästen und das Umstürzen von Bäumen ist möglich.
Ein Hagelsturm fegte durch Ostermundigen BE. Fotos zeigen jede Menge der kleinen Eiskörner, die Strassen und Gärten bedecken. «Es hat bis ins Wohnzimmer gehagelt, weil das Fenster offenstand», berichtet ein Leserreporter. Er und seine Frau haben in Ostermundigen einen Bereich für ihre Katzen im Garten eingerichtet. Dieser wurde stark verwüstet. «Der Hagel steht drei Zentimeter hoch. Zum Glück sind die Katzen drinnen und es geht ihnen gut. Er fügt hinzu: «Meine Frau fuhr gerade mit einer Katze vom Tierarzt nach Hause, sie ist fast durchgedreht.» Die Grösse der Hagelkörner gibt er mit «murmelgross» an. Es sei ziemlich heftig gewesen.
Ein weiterer Ostermundiger meldete, es habe «wie aus dem Nichts» begonnen zu regnen und zu hageln, dazu habe es relativ starke Windböen gehabt. Er war gerade erst von der Arbeit nach Hause gekommen. «Es hat ausgesehen wie Schnee», beschreibt er die Hagel-Situation weiter.
Junge Frau erlebt Sturm im Aargau
Ein ähnliches Bild lieferte die Aufnahme eines Augenzeugen in Utzingen BE. Auch aus der Stadt Bern gingen entsprechende Meldungen ein. In Endingen AG regnete es derweil kräftig, wie das Video einer Leserreporterin zeigte.
«So etwas habe ich noch nie gesehen», berichtet sie. «Von einem Moment auf den anderen hat der Himmel seine Schleusen geöffnet. Es hat richtig laut auf die Dachfenster geklatscht und es wurde so dunkel, dass ich im ganzen Haus die Lichter anmachen musste.» Auch der starke Wind machte der jungen Frau sorgen. «Ich dachte, die Fahnenstange im Nachbarsgarten würde jetzt dann vom Wind mitgerissen», berichtet sie.
Ähnliches teilt auch eine Leserreporterin aus Eschenbach LU mit. «Es wurde sehr dunkel, dann kam der Sturm und heftiger Regen.» Plötzlich seien sehr viele und auch grosse Hagelkörner vom Himmel gekommen.
Wo es übel werden könnte
Über Gurmels FR zog das Gewitter dagegen schnell hinweg. «So schnell, wie es gekommen ist, so schnell ist es auch wieder vorbei gewesen», meldete eine Leserreporterin.
In folgenden Regionen warnt das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) vor teils erheblicher Unwettergefahr:
- Oberes Baselbiet
- Limmattal
- Bülach ZH
- Aarau-Lenzburg AG
- Zofingen AG
- Stadt Bern
- Thun-Belp BE
- Burgdorf BE
- Entlebuch LU
- Stadt Luzern
- Stadt Zürich
- Pfungen – Hettlingen ZH
- Steckborn – Müllheim TG
- Turbenthal-Sirnach TG
- Amriswil TG
- Schaffhausen
- Genf
- Nyon VD
- Einsiedeln SZ
- Gersau SZ
- Obertoggenburg
- Glarus Nord-Mitte
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