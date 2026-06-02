Der Bund warnt am Dienstag vor Unwettern. In Ostermundigen BE fegte bereits ein Hagelsturm durch, Dutzende Eiskörner bedecken die Strassen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Warnung vor Gewittern und Hagel am Dienstag in der Schweiz

Hagelsturm in Ostermundigen BE, Strassen mit Eiskörnern bedeckt

Erhebliche Schäden durch Blitze, umgestürzte Bäume möglich

Marian Nadler Redaktor News

Der Bund hat für Dienstagnachmittag- und -abend eine Warnung herausgegeben. In einigen Schweizer Regionen gilt erhebliche Gewittergefahr (Stufe 3). Blitzeinschläge, das Abbrechen von Ästen und das Umstürzen von Bäumen ist möglich.

Ein Hagelsturm fegte durch Ostermundigen BE. Fotos zeigen jede Menge der kleinen Eiskörner, die Strassen und Gärten bedecken. «Es hat bis ins Wohnzimmer gehagelt, weil das Fenster offenstand», berichtet ein Leserreporter. Er und seine Frau haben in Ostermundigen einen Bereich für ihre Katzen im Garten eingerichtet. Dieser wurde stark verwüstet. «Der Hagel steht drei Zentimeter hoch. Zum Glück sind die Katzen drinnen und es geht ihnen gut. Er fügt hinzu: «Meine Frau fuhr gerade mit einer Katze vom Tierarzt nach Hause, sie ist fast durchgedreht.» Die Grösse der Hagelkörner gibt er mit «murmelgross» an. Es sei ziemlich heftig gewesen.

Ein weiterer Ostermundiger meldete, es habe «wie aus dem Nichts» begonnen zu regnen und zu hageln, dazu habe es relativ starke Windböen gehabt. Er war gerade erst von der Arbeit nach Hause gekommen. «Es hat ausgesehen wie Schnee», beschreibt er die Hagel-Situation weiter.

0:20 Leservideos zeigen: Hagelgewitter fegt über Kanton Bern

Junge Frau erlebt Sturm im Aargau

Ein ähnliches Bild lieferte die Aufnahme eines Augenzeugen in Utzingen BE. Auch aus der Stadt Bern gingen entsprechende Meldungen ein. In Endingen AG regnete es derweil kräftig, wie das Video einer Leserreporterin zeigte.

«So etwas habe ich noch nie gesehen», berichtet sie. «Von einem Moment auf den anderen hat der Himmel seine Schleusen geöffnet. Es hat richtig laut auf die Dachfenster geklatscht und es wurde so dunkel, dass ich im ganzen Haus die Lichter anmachen musste.» Auch der starke Wind machte der jungen Frau sorgen. «Ich dachte, die Fahnenstange im Nachbarsgarten würde jetzt dann vom Wind mitgerissen», berichtet sie.

Ähnliches teilt auch eine Leserreporterin aus Eschenbach LU mit. «Es wurde sehr dunkel, dann kam der Sturm und heftiger Regen.» Plötzlich seien sehr viele und auch grosse Hagelkörner vom Himmel gekommen.

0:20 Leservideo zeigt Unwetter: In Endingen AG schüttet es in Strömen

Wo es übel werden könnte

Über Gurmels FR zog das Gewitter dagegen schnell hinweg. «So schnell, wie es gekommen ist, so schnell ist es auch wieder vorbei gewesen», meldete eine Leserreporterin.

In folgenden Regionen warnt das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) vor teils erheblicher Unwettergefahr:

Oberes Baselbiet

Limmattal

Bülach ZH

Aarau-Lenzburg AG

Zofingen AG

Stadt Bern

Thun-Belp BE

Burgdorf BE

Entlebuch LU

Stadt Luzern

Stadt Zürich

Pfungen – Hettlingen ZH

Steckborn – Müllheim TG

Turbenthal-Sirnach TG

Amriswil TG

Schaffhausen

Genf

Nyon VD

Einsiedeln SZ

Gersau SZ

Obertoggenburg

Glarus Nord-Mitte

Überflutete Strassen, umgestürzte Bäume, Blitze: Sende uns deine spektakulären Gewitter-Bilder! Schriftlich per Whatsapp auf die Nummer 079 813 8041 oder via Mail an redaktion@blick.ch. Hier findest du zudem unser Leserreporter-Kontakformular.

+++ Update folgt. +++