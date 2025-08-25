Shawn Mendes begeisterte am Freitag das Publikum am Zürich Openair. Nach seinem Auftritt gönnte sich der kanadische Popstar eine Auszeit am malerischen Klöntalersee, wie Instagram-Bilder zeigen.

Shawn Mendes (27) hat am Freitagabend tausende Fans am Zürich Openair begeistert. Genauso wie zuvor Nina Chuba (26), die sich über ein personalisiertes Aromat von Blick gefreut hat. Doch zurück zu Mendes. Der hat sich nach seinem Auftritt nicht so gleich in einen Flieger gesetzt und ist zum nächsten Konzert geflogen, sondern hat sich noch eine kleine Auszeit in der Schweiz gegönnt.

Dies zumindest lässt sich aus den Bildern schliessen, die der Musiker am Montag (25. August 2025) auf Instagram gepostet hat. Darauf zu sehen sind neben Schnappschüssen von seinem Konzert am Zürich Openair auch Bilder von ihm am – und vermutlich auch im – See. Sommerlaune kommt dabei allerdings nicht auf, der nebelverhangene Himmel erinnert mehr an einen Herbsttag. Dazu passt auch die flauschige Jacke mit Bärenmotiv, die sich Mendes übergeworfen hat.

Bei dem See in malerischer Kulisse handelt es sich um den Klöntalersee im Kanton Glarus, der mit dem Auto vom Flughafen aus in weniger als 90 Minuten zu erreichen ist. Bei Shawn Mendes macht es allerdings den Anschein, als hätte er zumindest einen Teil der Strecke mit deutlich weniger PS zurückgelegt. So ist in seiner Bildergalerie auch ein nasser Hund zu sehen, der hinten auf einer Kutsche liegt. Ob Mendes tatsächlich mit dem Gefährt unterwegs war und wenn ja, von wo bis wo, das ist nicht bekannt.

Konzertsommer ist noch nicht vorbei

Für den kanadischen Popstar stehen mit Madrid, Lissabon und München diesen Monat noch drei Konzerte in Europa an, bevor es dann wohl zurück über den Atlantik geht.

Das Zurich Open Air geht dann am nächsten Wochenende in die zweite und letzte Runde. Auf der Bühne stehen dann unter anderem Rita Ora (34), Post Malone (30), Hecht, Deichkind oder auch Zoë Më (24).