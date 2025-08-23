Nina Chuba macht halt am Zürich Openair und zeigt im Gespräch ihre Zuneigung zur Schweiz. Sie lobt die Festivalatmosphäre, schwärmt von der hiesigen Kulinarik und freut sich auf ihren ausverkauften Auftritt im Hallenstadion Ende Oktober 2025.

Chubas Hallenstadion-Konzert am 28. Oktober 2025 ist bereits ausverkauft

2022 eroberte Nina Chuba (26) mit dem Hit «Wildberry Lillet» die Musikwelt im Sturm. Seither gehört sie mit über fünf Millionen monatlicher Hörender auf Spotify zu den grössten Acts des deutschsprachigen Raums. Zum Vergleich: Helene Fischer hat aktuell deren 3,1 Millionen, Loredana 1,6 Millionen. Am Freitag trat Nina Chuba am Zürich Openair auf. Und brachte hinter den Kulissen ihre Liebe zur Schweiz zum Ausdruck.

«Ich finde es hier immer total schön. An Festivals geben sich die Menschen total Mühe, als Künstlerin fühlt man sich sehr aufgehoben. Das ist toll», schwärmte sie vor ihrem Auftritt im Gespräch mit Blick. Vor allem die Verbindung zur Natur gefalle ihr in unserem Land. «In Deutschland finden viele Festivals auf so grossen Betonflächen statt. Das ist hier anders. Bei meinem letzten Auftritt ging ich am nächsten Tag draussen spazieren. Oder sogar wandern.»

Käse, Schoggi und ganz wichtig: Aromat

Auch kulinarisch komme sie hier auf ihre Kosten. Sie liebe den Käse und die Schokolade, aber besonders ein Gewürz habe es ihr angetan: Aromat. «Ich liebe Aromat. Ich freue mich immer, wenn ich in der Schweiz meinen Vorrat auffüllen kann. In Deutschland gibts das ja nicht», sagt sie. Sie streue das Würzmittel auf die verschiedensten Gerichte. «Sogar auf Pasta. Total geil und lecker!»

Trotz der Liebe zu Aromat steht das Gewürz nicht auf der Liste der Dinge, die Nina Chuba gerne backstage in der Garderobe hat. Statt Aromat möchte Chuba frische Beeren und Ingwer für die Stimme. «Ich habe überlegt, ob ich mir bei der nächsten Tour wünsche, dass immer ein Hund im Backstage ist», sagt sie mit einem Lachen. «Etwas für die Stimmung. Von uns hat niemand einen Hund. Darum brauchen wir einen zum Knuddeln von extern.»

Hallenstadion-Gig ist schon ausverkauft

Der Auftritt am Zürich Openair markierte den letzten Festivalauftritt der norddeutschen Sängerin in diesem Jahr. Danach stehen Proben für die grosse Arena-Tournee an, die im 24. Oktober in Erfurt (D) startet. «Wir sind gerade mitten in der Planung, und ich kann noch nicht zu viel verraten. Aber es wird eine Show für jeden», verspricht sie.

Nina Chuba muss nicht lange auf ihren nächsten Schweiz-Aufenthalt warten. Nachdem ihr neues Album «Ich lieb mich, ich lieb mich nicht» am 19. September erscheint, macht sie am 28. Oktober 2025 halt mit ihrer Arena-Tournee im Zürcher Hallenstadion. Fans, die kein Ticket haben, müssen allerdings auf die nächste Gelegenheit warten. Der Auftritt ist bereits jetzt ausverkauft.