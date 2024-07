Unterwegs in der Schweiz Diese Wanderwege führen vorbei an den schönsten Naturwundern

Die Schweiz ist für ihre Naturphänomene bekannt. Aletschgletscher und Co. sind in den sozialen Medien oft gesehene Gäste. Die UBS- und Visa-Challenge der Wanderkampagne «26 Summits» von Blick und UBS führt dich mit sechs Wanderwegen vorbei an den ikonischen Orten.