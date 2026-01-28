Graues Wetter weckt bekanntlich die Reiselust: Entdeckt spannende Kurztrip-Ziele in Europa. Von der historischen Hafenstadt Genua bis zum finnischen Winterparadies Vuokatti – wir präsentieren euch vier Optionen für eure nächste Auszeit vom Alltag.

Es ist grau und kalt, und viele bekommen Lust, ein Wochenende zu verreisen oder Mini-Ferien einzuplanen. Ob pulsierende Städte, entspannte Wellnessoasen oder malerische Naturlandschaften – die Möglichkeiten sind grenzenlos. Wir helfen dir bei der Auswahl für deinen nächsten Kurztrip und präsentieren einige Ideen, wohin es dich als Nächstes verschlagen könnte, um dem Alltag zu entfliehen.

1 Genua, Italien

Italien hat eine Vielzahl an faszinierenden Städten zu bieten – Genua wird dabei jedoch oft übersehen. Zu Unrecht! Denn Liguriens Hauptstadt ist weit mehr als nur eine Hafenstadt mit dem aktivsten Kreuzfahrthafen am Mittelmeer. Genua besitzt nach Venedig die zweitgrösste Altstadt Italiens – und ist ebenso Unesco-Welterbe. Die mittelalterlichen engen Gassen sind gesäumt mit Palazzi, die von der reichen Vergangenheit der Hafenstadt erzählen. Hier muss man sich treiben lassen und das Dolce-Vita-Flair aufsaugen. Eindrücklichstes Herrschaftshaus ist der Palazzo San Giorgio am alten Hafen, Porto Antico, das einst als Gefängnis diente. Hier soll sogar der berühmte Marco Polo eingesessen sein.

Genua ist aber auch für seine kulinarischen Genüsse bekannt: das Pesto Genovese und Focaccia in diversen Variationen. Wer es ganz typisch mag, der bestellt das genuesische Fladenbrot mit Zwiebeln und dazu einen Kaffee.

Für Familien interessant ist das Aquarium, das zweitgrösste Europas. In 71 Becken tummeln sich über 15'000 Meeresbewohner und zeigen die Artenvielfalt des Mittelmeers.

Hinkommen: Bequem und nachhaltig in etwa 5,5 Stunden mit dem Zug, sogar Direktverbindungen ab der Schweiz möglich

2 Vuokatti, Finnland

Im Herzen der arktischen Seenlandschaft, des nördlichsten Teils des finnischen Seengebiets, liegt ein Ort, der sich zu einem der wichtigsten touristischen Zentren Nordfinnlands entwickelt hat: Vuokatti. Gewusst? Der Winter beginnt hier immer genau am 10. Oktober um 10 Uhr – dann werden die ersten Langlaufloipen eröffnet, zur Not mit Schnee vom Vorjahr, den man konserviert hat.

Vuokatti im Winter ist das beste Langlaufgebiet Finnlands (viele internationale Skiteams trainieren hier) – und ein Eldorado für Schneeaktivitäten in unberührter finnischer Natur. 13 Skiabfahrten am Berg Porttivaara gibt es hier ebenso wie Schneeschuh-Trails, Hundeschlittenerlebnisse und Schneetöfftouren. Und das alles in einer Umgebung, die noch keinen internationalen Massentourismus kennt.

Vuokatti ist aber auch ein wahres Sommerurlaubsparadies. Am Strand liegen, ein erfrischendes Bad in natürlichen Gewässern nehmen, in ein Kanu springen, an geführten Touren teilnehmen – in Vuokatti ist die Natur allgegenwärtig. Der Strand am See Sapsojärvi ist seicht und hat einen schönen Sandboden.

Hinkommen: Der kürzeste Weg führt über Helsinki und weiter mit Nordic Regional Airlines, kurz Norra, nach Kajaani.

3 Galway, Irland

Die irische Stadt Galway ist bekannt. Auf zu keltischen Festen, traditioneller Musik und fantastischem Bier! Es ist eine jener Kleinstädte, die man immer wieder besuchen kann. Studenten bringen die 80'000-Seelen-Stadt an der Westküste Irlands zum Sprudeln, spicken sie mit Partys und kulturellen Veranstaltungen. Jeden Abend gibts traditionelle Livemusik in den Pubs – das irische Bier dazu schmeckt selbstredend fantastisch. Wer sich nach Natur sehnt, findet in der Umgebung Moorlandschaften, verschlafene Inseln und raue Küsten.

Hinkommen: Vom Flughafen Dublin sind es etwa eineinhalb Stunden mit dem Shuttlebus oder dem Mietwagen. Letzterer empfiehlt sich für Ausflüge.

4 Dresden, Deutschland

Dresden gilt als eine der schönsten Städte Deutschlands. Die barocke Pracht an Romantik kaum zu überbieten. Das ganze Jahr über können sich Besucher an den barocken Meisterbauten erfreuen. Die einstige Orangerie «der Zwinger», das Residenzschloss und die Flaniermeile der «Brühlschen Terrasse» sind Weltklasse. Allerdings ist nicht alles original, was an der Elbe glänzt: 1945 wurde Sachsens Hauptstadt zerbombt. Die Restaurierungsarbeiten dauern teilweise bis heute an. Wer mehr Tage mitbringt, sollte zudem die Stadt Meissen mit der berühmten Porzellanmanufaktur und die Sächsische Schweiz besuchen – die schönste Flusslandschaft Deutschlands.

Hinkommen: Von Zürich direkt nach Dresden mit dem Flugzeug in 75 Minuten. Alternativ und umweltfreundlicher gehts auch mit der Bahn.