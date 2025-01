Japans fantastische Gastfreundschaft zeigt sich in zahlreichen kostenlosen Angeboten. Ob Tempelbesuche, Festivals oder saubere öffentliche Toiletten – wir zeigen dir, wie du in Japan Geld sparen kannst und dennoch voll auf deine Kosten kommst.

All diese Dinge sind in Japan gratis

Von vielen Orten in Japan zu sehen: der Mount Fuji, eines der Wahrzeichen des Landes. Foto: Pexels

Japan bietet viele kostenlose Erlebnisse trotz seines teuren Rufs

Gratis-Angebote: Tee in Restaurants, Sehenswürdigkeiten und Festivals

Gunda Bossel SEO Redaktorin

Japan gilt als Traumreiseziel, das auf viele Reisende gleichzeitig faszinierend, aber auch sehr teuer wirkt. Doch wusstest du, dass du in Japan zahlreiche Dinge kostenlos erleben kannst? Das Land bietet eine beeindruckende Vielfalt an Gratis-Erlebnissen – von kulturellen Highlights bis hin zu besonderen Services in Restaurants. So kannst du Geld sparen und trotzdem unvergessliche Momente erleben:

Gratis-Genuss im Restaurant

Ein Essen in japanischen Restaurants ist nicht nur ein kulinarisches Highlight, sondern bietet auch kleine, kostenlose Extras. In vielen Lokalen bekommst du ohne Zusatzkosten frisch gebrühten Tee oder eisgekühltes Leitungswasser serviert. Ein angenehmer Luxus, besonders nach einem langen Tag voller Sightseeing. Zusätzlich entfällt in Japan das Trinkgeld. Das Bedienungspersonal erwartet keines, da erstklassiger Service als selbstverständlich gilt. Trinkgeld gilt als Affront.

Eine frisch gebrühte Tasse Tee ist in Restaurants meistens gratis. Foto: pixabay

Atemberaubende Sehenswürdigkeiten

Es wäre unmöglich, alle beeindruckenden Ecken, Viertel und Wahrzeichen von Städten wie Tokio, Kyoto, Osaka und Nara aufzulisten, die man kostenlos besuchen kann. Doch hier haben wir einige besonders schöne Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten zusammengestellt, die zum Staunen und Geniessen einladen – dies ganz ohne Zusatzkosten:

Kyoto: Der Heian-Jingu-Schrein, berühmte Tempel wie Fushimi Inari-Taisha mit seinen roten Tori-Toren und der malerische Kaiserpalast. Auch der Philosophenweg in Kyoto, besonders während der Kirschblütenzeit, ist ein magischer Ort, den du kostenlos erleben kannst.

Der Fushimi Inari-Taisha Schrein in Kyoto ist ein beliebtes Fotosujet – der Eintritt ist kostenlos. Foto: pixabay

Tokio: Der Sensoji-Tempel im Stadtteil Asakusa ist wohl der berühmteste und meistfotografierte Tempel von Tokio. Der Eintritt in den ältesten buddhistischen Tempel der Hauptstadt ist kostenlos. Das Metropolitan Government Building ist nicht nur das Rathaus der grössten Stadt der Welt – es bietet auch einen völlig kostenlosen Ausblick über die Millionenstadt. Hier gibt es gleich zwei Aussichtsplattformen, die du ohne Eintritt besuchen kannst.

Tolle Aussicht vom Metropolitan Government Building in Tokio, die beiden Plattformen kann man kostenlos besuchen. Foto: Flickr

Miyajima: Das Torii auf der Insel Miyajima ist eines der bekanntesten Wahrzeichen Japans und scheint bei Flut majestätisch über dem Wasser zu schweben. Die Insel bietet zahlreiche Wanderwege, darunter die Route auf den Mount Misen (535 m), den höchsten Gipfel der Insel. Unterwegs erwarten dich atemberaubende Ausblicke auf das Seto-Binnenmeer, mystische Tempel und eine beeindruckende Natur.

Nara: Die Hirsche und Rehe von Nara wecken nicht nur das Interesse der Touristen, sie haben auch für Einheimische einen ganz besonderen Stellenwert: Die Tiere gehören seit Jahrhunderten zum Stadtbild und werden von den Bewohnern Naras als heilig verehrt. Sie sind zutraulich und lassen sich gerne füttern.

Die Rehe in Nara sind ein sehr beliebtes Fotomotiv, sie laufen frei herum und lassen sich gerne füttern. Foto: Flickr

Kostenlose Events und Festivals

Japan ist bekannt für seine lebhaften Feste. Viele davon sind öffentlich zugänglich.

Kyoto: Jedes Jahr Anfang Mai findet am Shimogamo-Schrein das Yabusame Shinji statt. Bei diesem traditionellen Ritual schiessen japanische Bogenschützen zu Pferd auf Zielscheiben, die feindliche Gegner symbolisieren.

Matsue: Ab Ende September begeistert das Matsue Water Light Road Event die Besucher in der Hauptstadt der Präfektur Shimane. Zahlreiche Orte in der Stadt erstrahlen in einem zauberhaften Licht aus handgefertigten Papierlaternen und bunten Schirmen.

Kumamoto: Das Hinokuni Yosakoi Festival findet normalerweise im Oktober statt und ist ein lebendiges und farbenfrohes Tanzfestival mit Tänzergruppen und Zuschauern aus der ganzen Region und darüber hinaus.

Museen

Japanische Museen sind oft preiswert, doch einige sind komplett kostenlos:

Osaka: Das Münz-Museum erklärt alles über Japans Geld. Anreiz bietet die Aussenanlage zur Kirschblütenzeit, wenn die über 150 Kirschbäume blühen.

Tokio: In der Millionenstadt ist das gratis Angebot riesig, so kannst du ins Polizei-Museum, ins Parasiten-Museum, ins Museum der Werbung oder ins Suginami Animation Museum, wo du mehr über die Geschichte des japanischen Anime erfahren kannst.

An besonderen Tagen wie dem Tag der Kultur (3. November) oder dem Internationalen Museumstag (18. Mai) bieten viele weitere Museen freien Eintritt.

Das Suginami Anime Museum widmet sich der Anime-Geschichte Japans und lohnt sich für Fans. Foto: Flickr

Kostenlose Spektakel in den Städten

Grossstädte wie Tokio oder Fukuoka bieten abends unvergessliche Lichtershows und beeindruckende Installationen:

Tokio: Der lebensgrosse Unicorn Gundam in Odaiba mit beweglichen Teilen und Lichteffekten. Ein weiteres Highlight: Entworfen vom Ghibli-Schöpfer Hayao Miyazaki, bietet die fantasievolle Riesenuhr am Hauptsitz von Nippon Television eine beeindruckende Show.

Das Anime-Franchise Gundam mit den riesigen Robotern ist in Japan eine Ikone der Popkultur. Foto: pixabay

Fukuoka: Synchronisierte Wasserspiele in Canal City, die projizierte Disney-Charaktere oder Anime-Action-Szenen mit Wasserspiel und Lichtern kombiniert.

Praktische Gratis-Angebote

Japan zeigt auch im Alltag, wie gastfreundlich es ist. Öffentliche Toiletten sind stets sauber und kostenlos verfügbar – ob an Bahnstationen, in Einkaufszentren oder speziell eingerichteten Bereichen.

Japan hat viele Facetten und springt zwischen modern und traditionell. Genau das macht dieses Land zu einem sehr spannenden Reiseziel. Foto: pixabay

Japan – wirklich so teuer?

Nein, denn Japan bietet zahlreiche Möglichkeiten, um unvergessliche Erlebnisse ohne grosse Ausgaben zu geniessen. Ob kulturelle Sehenswürdigkeiten, kostenlose Festivals oder spezielle Services – man kann im Land des Lächelns vieles kostenlos erleben.

Flüge (mit einmaligem Umsteigen) nach Tokio findest du mit etwas Glück bereits ab etwa 800 Franken, für Direktflüge musst du etwa den doppelten Preis berechnen.