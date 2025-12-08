Um von der eigenen Haustür auf die Skipiste zu gelangen, setzen hierzulande viele Menschen auf den öffentlichen Verkehr. Rund 38 % der Schweizer Bevölkerung nutzen Bus und Zug für ihren Tagesausflug. Blick zeigt dir sechs Tipps für eine Anreise ohne Stress.

So erreichst du die Skipiste mit Zug und Bus stressfrei

Darum gehts ÖV ist die beliebte Alternative zum Auto für Skiausflüge in der Schweiz

38 % der Schweizer Bevölkerung nutzte 2023 den ÖV für Tagesausflüge

Für eine stressfreie und günstige Anreise mit dem ÖV, gibt es einige Tipps

Nikolina Pantic Projektmanagerin

Skischuhe anziehen, Skier schultern und ab auf den Bus oder Zug. Dieses Szenario ist in der Schweiz keine Seltenheit, denn der öffentliche Verkehr befördert hierzulande Personen auch in alpine Gebiete. Kein Wunder, dass der ÖV im Jahr 2023 eine beliebte Alternative zum Auto gewesen ist zum Reisen. Laut einer Auswertung des Bundesamtes für Statistik (BFS) setzte 38 % der Schweizer Bevölkerung auf den ÖV bei Tagesausflügen.

Bevor man die ersten Schwünge im frischen Pulverschnee zieht und in den nächsten Zug steigt, stellt sich jedoch die Frage: Wie erreicht man die Piste am besten ohne Stress? Blick teilt sechs Tipps, mit denen du nicht nur Nerven, sondern im Idealfall auch Geld sparst.

1 Frühbucherrabatte und Vergünstigungen nutzen

Frühzeitig zu buchen spart einerseits nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Die SBB bieten mit «Snow 'n' Rail» explizit Angebote, die Wintersportfans vergünstigt auf die Piste befördern. Wird deine Lieblingsdestination aktuell nicht offeriert, ermöglichen Spartageskarten oder über die Gemeinde bezogene Tageskarten vergünstigte Fahrten mit dem öffentlichen Verkehr.

Auch Postauto befördert mit dem «Ride and Board»-Pass, in Zusammenarbeit mit dem Skilift Gantrisch Gurnigel BE, Wintersportfans direkt zum Skilift. Das Ticket ist sowohl für den öffentlichen Verkehr als auch für die Piste gültig.

2 Wintersportausrüstung im Voraus aufgeben

Reisen ohne Ballast ermöglicht der Reisegepäckservice von Postauto oder der SBB. Bei den SBB können gegen eine Gebühr Ski, Snowboard oder auch Schlitten kostenpflichtig aufgegeben werden. Hinzufügend gibt es von einem Tür-zu-Tür-Service bis hin zur Lieferung an eine gewünschte Adresse verschiedene Transport-Optionen. Ski und Snowboard müssen in entsprechende Taschen eingepackt werden und dürfen nicht mehr als 23 Kilogramm wiegen.

3 Weniger ist mehr beim Gepäck

Beim Reisen mit dem ÖV gilt das Minimumprinzip. Falls das Gepäck nicht im Voraus versendet wird, empfiehlt es sich, so leicht wie möglich zu packen. Wintersportkleidung im Voraus anzuziehen, kann beispielsweise schon helfen, Platz und Gewicht zu sparen.

4 Platzreservierung

Nach einem langen Tag auf der Piste sagen unsere Beine bei einem Sitzplatz «Danke!». Aufgrund der hohen Nachfrage sind die Züge während der Wintersaison in alpinen Gebieten oftmals ausgelastet, weshalb eine Platzreservation im Voraus sinnvoll ist, um eine wohlverdiente Pause zu geniessen.

5 Von Regionalpässen profitieren

Für alle, die ohne Auto unterwegs sind, lohnt sich ein Blick auf die Angebote der Regionalpässe. Je nach Skidestination bieten die Regionen vergünstigte Angebote für die Nutzung des regionalen öffentlichen Verkehrs. Somit steigt man bei Ankunft im Gebiet gemütlich in das Postauto und muss sich nicht ums Anschlussbillett kümmern.

In Arosa Lenzerheide GR kann man beispielsweise mit gewissen Skitickets die Rhätische Bahn (2. Klasse) und das Postauto auf der Strecke Chur – Arosa – Lenzerheide – Tiefencastel kostenfrei verwenden. Das Tragen von Wintersportkleidung ist erforderlich.

6 Vorbereitung und Planung bei Gruppenreisen

Wer mit einer Gruppe ab 10 Personen mit dem ÖV reisen möchte, der kann bei den SBB von Vergünstigungen profitieren. Es lohnt sich, die Gruppenreise im Voraus anzumelden, damit der Preis ausgerechnet und das Billett ausgehändigt werden kann. Eine kostenlose Platzreservierung ist inbegriffen.