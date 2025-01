1/5 Die Blick Winter Awards gehen in die vierte Runde. Stimme bis zum 2. Februar 2025 für dein Lieblingsskigebiet ab. Foto: Dmitry Molchanov

Die Schweiz – das Paradies für Schneesportfans schlechthin. Allein das Skigebiet Les Portes du Soleil im Wallis trumpft mit fast 600 Pistenkilometern auf. Insgesamt bietet die Schweiz gemäss der Onlineplattform skiresort.ch rund 6000 Pistenkilometer, auf denen Anfänger und Superprofis tolle Abfahrten erleben können. Bei so vielen Möglichkeiten fällt es schwer, einen Favoriten zu küren. Und genau hier kommen die Blick Winter Awards ins Spiel.

Zum vierten Mal stellt sich Blick die Frage, welches die schönsten Skigebiete der Schweiz sind. Bis zum 2. Februar 2025 hast auch du die Möglichkeit, auf winterawards.ch deinen Favoriten eine Stimme zu geben. Bislang haben bereits über 50'600 Personen abgestimmt.

Welches sind die schönsten Skigebiete? Jetzt voten und Preise gewinnen Blick sucht die schönsten Skigebiete der Schweiz. Wo gibt es die besten Pisten, den coolsten Snowpark oder die schönste Langlaufloipe? Stimme jetzt auf winterawards.ch in vier Kategorien für deine Favoriten ab und gewinne mit etwas Glück tolle Preise.

Bestimme mit, wer gewinnt

Die 67 Skidestinationen haben sich alle im Vorfeld in einer Kategorie, die sie auszeichnet, nominiert. Zur Auswahl stehen «Klein & Fein», «Ski & Snowboard», «Freizeit & Spass» oder «Familie».

In den Sonderkategorien «Bestes Skisportgebiet der Schweiz» und «Bestes Skisportgebiet der Westschweiz» gewinnen die Skidestinationen mit den insgesamt meisten Stimmen aus dem Publikumsvoting.

Mitmachen lohnt sich

Deine Lieblinge zu unterstützen, lohnt sich. Mit ein wenig Glück gewinnst du tolle Wettbewerbspreise. Von Tickets für die Biathlon-WM bis hin zu Snow-Patrol-Konzerttickets gibt es Preise zu gewinnen, die die Wintersaison aufheizen.

Können sich die Titelverteidiger nochmals bewähren?

Letzte Wintersaison konnten Arosa Lenzerheide GR in der Kategorie «Familie» und Davos Klosters GR in der Kategorie «Freizeit & Spass» ihre Spitzenposition erneut behaupten. Goms VS bewährte sich gar zum dritten Mal in Folge in der damaligen Kategorie «Langlauf».

Ob die Skigebiete sich auch dieses Jahr als Kategorienfavoriten schmücken dürfen, wird am 20. Februar 2025 bei der Preisverleihung in Zürich bekanntgegeben. Bis dahin bleibt das Rennen spannend.