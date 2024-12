Preisvergleich – wo ists am günstigsten?

Bis zu 600 Pistenkilometer – kennst du die grössten Skigebiete der Schweiz? Foto: Joseph Khakshouri

Auf einen Blick Schweizer Skigebiete im Vergleich: Die zehn grössten Destinationen vorgestellt

Les Portes du Soleil ist mit 600 Pistenkilometern das grösste Skigebiet

Skiticketpreise variieren zwischen 60 und 91 Franken pro Tag Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Die Ski-Hochsaison steht vor der Tür. Zwischen Weihnachten und Neujahr sind in den meisten Destinationen volle Pisten garantiert. In den grossen Skigebieten verteilen sich die Wintersportlerinnen und Wintersportler dabei etwas besser. Es bleibt Platz, um schöne Kurven zu ziehen. Doch welches sind überhaupt die grössten Skigebiete in der Schweiz? Und wie teuer ist der Schneespass auf den vielen Pistenkilometern? Blick hat die Top Ten für dich zusammengefasst.

Wichtig: Wir messen die Skigebiete nach der Anzahl Pistenkilometern. In der Schweiz haben sich heutzutage viele Destinationen zusammengeschlossen. Die Pistenkilometer von verschiedenen Gebieten zählen allerdings nur zusammen, wenn die Wintersportregionen mittels Skilift oder Piste verbunden sind. So zählen Andermatt-Sedrun-Disentis beispielsweise einzeln. Arosa-Lenzerheide steht dank eines Verbindungslifts als eigenes Skigebiet im Ranking. Der Preis des Skitickets zeigt die Kosten für einen Erwachsenen am 18. Januar 2025 (Stichtag 24. Dezember 2024). Je nach Skigebiet kann sich diese Angabe aufgrund dynamischer Preise noch verändern.

10 Corvatsch, Furtschellas GR

Das Skigebiet Corvatsch/Furtschellas liegt mit 120 Pistenkilometern an zehnter Stelle. Der höchste Punkt der Destination im Engadin, nahe St. Moritz, ist auf 3303 Meter über Meer. Es ist somit die höchste Bergstation im Bündnerland. Corvatsch zählt insgesamt 10 Anlagen.

Preis Skiticket: 72 Franken (dynamischer Preis)

10 Obersaxen, Mundaun, Val Lumnezia GR

Auch das Wintersportgebiet Obersaxen Mundaun zählt 120 Kilometer Piste und rangiert darum auf dem geteilten zehnten Rang. Die 120 Kilometer erstrecken sich auf insgesamt 45 Pisten. 15 Anlagen bringen die Skifahrer und Snowboarder auf bis zu 2310 Meter. Die Rundsicht im Skigebiet reicht bis hin zu den Walliser und Österreicher Alpen.

Preis Skiticket: 65 Franken

9 Crans-Montana VS

Foto: Getty Images

Crans-Montana erstreckt sich über 140 Pistenkilometer. Das Skigebiet liegt auf dem Sonnenplateau hoch über dem Rhonetal im französischsprachigen Teil des Wallis. Von Siders im Rhônetal fährt eine Standseilbahn auf die Hochebene. Die 24 Anlagen bringen die Gäste auf bis zu 2927 Meter.

Preis Skiticket: 60 Franken (dynamischer Preis)

8 St. Moritz – Corviglia GR

Foto: Getty Images/LOOK

In der St. Moritzer Destination Corviglia können Skifans auf 155 Pistenkilometern ihre Kurven ziehen. Corviglia ist somit die achtgrösste Destination der Schweiz. Das «Champagnerklima» zieht unter anderem viele internationale Gäste an. Auch das Gebiet im Engadin geht auf über 3000 Meter über Meer.

Preis Skiticket: 72 Franken (dynamischer Preis)

7 Jungfrau Ski Region BE

Foto: keystone-sda.ch

Die Jungfrau-Region bietet 212 Kilometer Piste. Dazu gehören die kleine Scheidegg, der Männlichen, Grindelwald und Wengen. Neben dem einzigartigen Panorama mit Eiger, Mönch und Jungfrau ist das Gebiet natürlich auch für die legendäre Lauberhorn-Abfahrt bekannt. Die Destination zählt über 40 Bergbahnanlagen.

Preis Skiticket: 79 Franken

6 Flims Laax Falera GR

In diesem Winter zählt das Skigebiet Flims Laax Falera nach eigenen Angaben 224 Pistenkilometer. Der höchste Gipfel überragt 3000 Meter, 29 Anlagen bringen die Gäste in die Höhe. Die Wintersportdestination ist dank fünf Snowparks und der weltweit grössten Halfpipe auch bei Freestyle-Athleten beliebt.

Preis Skiticket: 76.50 Franken (dynamischer Preis)

5 Arosa Lenzerheide GR

Foto: keystone-sda.ch

Das fünftgrösste Skigebiet der Schweiz ist Arosa-Lenzerheide. Das Bündner Gebiet bietet zusammen 225 Pistenkilometer. Die Pisten, 43 Lifte und 58 Bergrestaurants befinden sich zwischen 1229 und 2865 Metern über Meer. Die beiden Destinationen waren lange eigenständig, seit der Saison 2013/2014 steht allerdings die Verbindungsbahn.

Preis Skiticket: 69 Franken (dynamischer Preis)

4 Silvretta Arena – Samnaun GR, Ischgl (A)

Foto: KEYSTONE

Die Silvretta Arena zieht sich vom Val Müstair in Graubünden bis nach Paznaun-Ischgl in Österreich. Mit 239 Pistenkilometern liegt das Skigebiet an vierter Stelle. Das Wintersportgebiet liegt auf einer Höhe von 1360 bis 2872 Metern und trumpft mit Abfahrten von bis zu 11 Kilometer Länge auf. Vor allem die österreichische Seite ist auch durch ihre zahlreichen Après-Ski-Bars bekannt.

Preis Skiticket: 76 Franken

3 Zermatt VS

Foto: Getty Images

Das Skigebiet Zermatt-Matterhorn erstreckt sich über 360 Pistenkilometer. Mit dem Bau der Seilbahn auf das Klein Matterhorn auf 3883 Meter über Meer ergatterte sich die autofreie Destination die höchstgelegene Bergstation Europas. Ein Teil der 54 Bahnen befindet sich auch bereits auf italienischem Gebiet.

Preis Skiticket: 91 Franken (dynamischer Preis)

2 Quatre Vallées VS

Foto: keystone-sda.ch

Mit 410 Kilometern Piste ist das Quatre Vallées das grösste Skigebiet, das sich vollumfänglich auf Schweizer Boden befindet. Dazu zählen die Orte Verbier, Bruson, La Tzoumaz, Nendaz, Veysonnaz und Thyon. Überragt wird die Skiarena vom 3330 Meter hohen Mont-Fort. Der riesige Skiort zählt über 70 Liftanlagen.

Preis Skiticket: 78.30 Franken (dynamischer Preis)

1 Les Portes du Soleil VS

Foto: KEYSTONE

Das grösste Skigebiet der Schweiz heisst Les Portes du Soleil. Die Walliser Destination erstreckt sich auf 600 Pistenkilometer und liegt eine Stunde von Genf entfernt. Ein grosser Teil der Destination befindet sich allerdings bereits in Frankreich. Die Gebiet zählt 12 Skiorte, die miteinander verbunden sind. Champéry, Morgins, Torgon, Les Crosets und Champoussin im Val-d’Illiez liegen auf Schweizer Boden.

Preis Skiticket: 72 Franken