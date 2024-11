«S Telefon schälet überall» Ski-Hotels werden nach dem ersten Schnee im Flachland überrannt

Wintereinbruch in der Schweiz: Der erste Schnee sorgt für einen Ansturm in Ferienregionen. Hoteliers in Graubünden und Wallis melden gegenüber Blick viele neue Reservationen für die gesamte Wintersaison.