1/14 Neun Schweizer Skigebiete befinden sich unter den 50 schneesichersten Destinationen der Alpen.

Auf einen Blick Neun Schweizer Skigebiete unter den 24 schneesichersten Destinationen der Alpen

Zermatt hat das höchstgelegene Skigebiet der Alpen, mit 3883 Metern

Chamonix (F) ist die schneesicherste Destination Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

In der Nacht auf Mittwoch sinkt die Schneefallgrenze bis auf 600 Meter! Es könnte also das erste weisse Erwachen im Flachland in diesem Winter geben. Ein Anblick, den es immer seltener geben wird. Die Temperaturen steigen bekanntlich, das führt zu weniger Schnee. Für Skigebiete unter 1500 Höhenmeter wird ein Überleben kurz- und mittelfristig kaum möglich sein.

Nur Destinationen, welche hoch gelegen sind, können mit (Schnee-)Sicherheit planen. Die gute Nachricht: Die Schweiz verfügt über knapp 50 Skigebiete, in denen die tiefste Anlage über 1500 Metern über Meer liegt. Neun Destinationen befinden sich dabei unter den schneesichersten Gebieten der Alpen. Das zeigt eine Auswertung des deutschen Reiseveranstalters Snowtrex.

Schweizer Destination auf Rang 2

In die Analyse mit ein fliesst die Höhenlage der Wintersportgebiete sowie der durchschnittliche Schneefall der letzten fünf Jahre im Talort. Das schneesicherste Gebiet der Alpen ist Chamonix (F), das nur 16 Kilometer vor der Schweizer Grenze liegt. Nirgends hat es zuletzt so viel geschneit wie im französischen Skigebiet – nämlich im Schnitt mehr als 13 Meter pro Jahr.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

An zweiter Stelle folgt das Matterhorn Ski Paradise. Das Zermatter Skigebiet ist das Höchstgelegene der Alpen. Die Bergstation auf dem Klein Matterhorn liegt auf 3883 Metern über Meer. Dahinter folgt das Wintersportgebiet Les Deux Alpes (F).

Neun CH-Gebiete unter den ersten 24

Weitere Schweizer Skigebiete können schneesicher in die wärmere Zukunft schauen. Saas-Fee VS steht knapp neben dem Treppchen. Im Talort hat es in den letzten fünf Jahren im Schnitt 9,6 Meter geschneit. Auch Engelberg-Titlis OW kommt auf diese Schneemenge. Darüber hinaus erreichen die Bergstationen von weiteren Destinationen eine Höhe von über 3000 Metern. Dazu gehören die Skigebiete 4 Vallées VS, Corviglia GR und Flims-Laax-Falera GR. In diesen Ortschaften schneit es pro Jahr um die 6 Meter.

Auch Davos Klosters GR, Grindelwald BE und Arosa-Lenzerheide GR schaffen es mit den Plätzen 21, 23 und 24 noch in die erste Hälfte der Auswertung. Neben der Schweiz verzeichnet Frankreich ebenfalls neun Skigebiete unter den ersten 50. In Österreich sind 18 Destinationen gut gerüstet in Sachen Schneesicherheit. Italien verzeichnet zehn, Deutschland vier Wintersportregionen im Ranking.