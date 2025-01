Träumst du von einer Nacht im Iglu oder möchtest du deine Kindheit im Baumhaus wieder aufleben lassen? Dann findest du in der Schweiz die idealen Orte dafür. Blick stellt dir gleich fünf innovative Übernachtungsmöglichkeiten vor.

Diese fünf Unterkünfte sorgen für unvergessliche Nächte in den Schweizer Bergen

Foto: Getty Images

Auf einen Blick Neue Ansprüche an den Tourismus sorgen für innovative Angebote

Die Zahl an einzigartigen Übernachtungsmöglichkeiten steigt

Viele von ihnen sind in den Schweizer Bergen zu finden

Nikolina Pantic Projektmanagerin

Es muss nicht immer die «herkömmliche» Hotelübernachtung sein. Trends wie die Digitalisierung und ein gesteigertes Umweltbewusstsein verändern auch die Reisewelt – das belegt eine Statista-Umfrage aus dem Jahr 2023.

In Folge steigt die Zahl an neuen, aussergewöhnlichen Übernachtungsmöglichkeiten. Blick stellt fünf ausgefallene Unterkünfte in den Bergen vor, die Abenteuerlust wecken.

1 Übernachtung im Baumhaushotel in Ibergeregg SZ

Im Baumhaushotel Ibergeregg SZ werden Kinderträume wahr – selbst im Winter. Foto: baumhütte.ch

Ein Kindheitstraum wird wahr: Im Baumhaushotel Ibergeregg SZ übernachtet man mitten im Naturschutzgebiet in einem urchigen Baumhaus im Alphüttenstil. Nach einem Willkommenscüpli geniesst man Käsefondue auf der Terrasse und den Ausblick auf die Mythenregion. Familien freuen sich über Puzzle-Sets und einen grossen Spielplatz.

Das Baumhaushotel kann bis zu vier Personen beherbergen und erhebt Zuschläge an Wochenenden und Feiertagen. Weitere Informationen gibt es hier.

2 Winterglamping in Tiny Homes in Rueras GR

Die Tiny Homes des Campingplatz Viva in Rueras GR bieten «Glamping» an. Eine Form des Campings, ohne dabei auf Komfort verzichten zu müssen. Foto: Instagram

Wenn der erste Schnee auf dem Campingplatz Viva im bündnerischen Rueras fällt, schlichtet sich der Trubel der Sommercamper und es wird Zeit für kuschliges Winterglamping. Die fünf Tiny Homes bieten ihren Gästen ein entspanntes Naturerlebnis, ohne auf Komfort verzichten zu müssen. Die Holzöfen sorgen für eine angenehme Atmosphäre, die Ausstattung lässt keine Wünsche offen und je nach Unterkunft sind auch Haustiere willkommen.

Die Tiny Homes sind alle individuell gestaltet und ausgestattet. Weitere Informationen gibt es hier.

3 Ausruhen im Kokon der Whitepods in Les Giettes VS

Die Whitepods in les Giettes VS verbinden auf beeindruckende Weise futuristisches Design mit traditionellem Chalet-Feeling. Foto: Instagram

Aufgrund ihres futuristischen Designs erinnern die sogenannten Whitepods in Les Giettes VS an Kapseln aus einem Science-Fiction-Film. Die Pods garantieren wegen des durchsichtigen Designs eine weite Sicht auf das Bergpanorama, während man gemütlich im Bett liegt. Stimmt das Wetter, gibt es die Aussicht auf den Genfer See obendrauf. Neben dem freien Zugang zum Saunabereich sorgt ein Pelletofen für Chalet-Feeling.

Die Pods sind kinderfreundlich und bieten Platz für bis zu vier Personen. Weitere Informationen gibt es hier.

4 Eisige Nächte im Iglu-Dorf in Zermatt VS

Im Iglu-Dorf in Zermatt VS ist die Schweizer Ikone, das Matterhorn, bereits beim Aufstehen am Morgen ersichtlich. Foto: Keystone

In der Schweiz gibt es gleich mehrere Iglu-Dörfer. In Zermatt VS liegt es auf 2727 m ü. M. und bietet den Besucherinnen und Besuchern bereits beim Aufstehen einen Blick auf die Schweizer Ikone, das Matterhorn. Im Iglu-Restaurant und der Schneebar werden regionales Bergkäse-Fondue und coole Drinks serviert.

Es gibt verschiedene Iglus, die von Einzelpersonen bis hin zu Firmenausflügen genutzt werden können. Weitere Informationen gibt es hier.

5 Die Sterne zählen in der Ex-Sternwarte in St. Moritz GR

In der umgebauten Sternwarte des Hotels Randolins schläft man auch bei eisiger Kälte unter klarem Sternenhimmel. Foto: Schweiz Tourismus, Daniel Loosli

Schlafen unterm Sternenhimmel kann man auch während der kalten Jahreszeit. Die ehemalige Sternwarte wurde 1924 gebaut und liegt am Suvretta-Hang in St. Moritz GR. Weil sie dem Berghotel Randolins angehört, profitieren Gäste von Angeboten wie dem Zugang zum Wellnessbereich oder dem Frühstücksbuffet.

An gewissen Daten gilt ein Mindestaufenthalt von mehr als einer Nacht. Weitere Informationen gibt es hier.