1/7 Die Blick Winter Awards sind wieder zurück! Auch in der Wintersaison 24/25 sucht Blick sucht zum vierten Mal die schönsten Skigebiete der Schweiz. Insgesamt 67 Destinationen stellen sich bei den Blick Winter Awards zur Wahl und buhlen in vier Kategorien um die Auszeichnungen. Foto: Shutterstock

Auf einen Blick Die Blick Winter Awards gehen in die vierte Runde

Blick sucht wieder die schönsten Skigebiete der Schweiz und du entscheidest mit

Stimme jetzt für deine Favoriten ab

Mit ein wenig Glück gewinnst du tolle Preise Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Nikolina Pantic Projektmanagerin

Wo fährt die Schweiz am liebsten Ski? Wo gibt es die steilsten Hänge, das beste Angebot abseits der Piste? Blick sucht mit den Blick Winter Awards die schönsten Skigebiete der Schweiz und du entscheidest, wer auf dem Siegerpodest landet.

Abstimmen und Preise gewinnen

67 Destinationen liefern sich in vier Kategorien ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Stimme jetzt bis am 02. Februar 2025 auf winterawards.ch ab und gewinne mit ein wenig Glück tolle Preise. Von Skitagespässen bis zu Veranstaltungskarten gibt es Tolles zu gewinnen.

Die Skidestinationen haben sich selbst in einer der vier folgenden Kategorien nominiert:

«Klein & Fein»

«Freizeit & Spass»

«Familie»

«Ski & Snowboard»

In dieser Wintersaison bestimmst du nicht nur, wer auf dem goldenen, ersten Platz landet, sondern auch, wer Silber und Bronze gewinnt. Stimme für deine Top-3-Favoriten ab und entscheide, wer ganz vorne landet.

Der Beste unter den besten

In den beiden Kategorien «Bestes Skisportgebiet der Schweiz» und «Bestes Skisportgebiet der Westschweiz» treten alle Skisportgebiete gegeneinander an. Es gewinnt jeweils die Destination, die beim Public Voting total am meisten Stimmen erhält.

Wer verteidigt dieses Jahr den Podestplatz?

Können sich die Gewinner der Ski-Saison 2023/24 gegen die anderen Destinationen durchsetzen oder werden neue Champions gekrönt? Hast du schon Vermutungen, welche Skidestinationen einen Award entgegennehmen werden? Die glücklichen Gewinner und Gewinnerinnen werden am 20. Februar 2025 bei der Award Show in Zürich gekürt. Bis dahin bleibt es spannend!