Weihnachtsmärkte haben wieder geöffnet

In Zürich eröffnen alle Weihnachtsmärkte der Stadt am 21. November. Eine Woche später geht es in Bern am Waisenhaus- und Münsterplatz los. Der grosse Basler Weihnachtsmarkt startet schon einen Tag früher, nämlich am 28. November. Genau wie der «kleine aber feine» St. Galler Weihnachtsmarkt. In Luzern kann man den Weihnachtsmarkt beim Hotel Schweizerhof ab dem 24. November besuchen, der «Lozärner Wiehnachtsmärt» startet am 5. Dezember. Auch in der Westschweiz beginnts zu Weihnachten: In Lausanne beleben die Weihnachtsmärkte ab dem 20. November die Stadt. Der Weihnachtsmarkt am Genfersee – der Marché de Noël au Quai – eröffnet einen Tag später. Am 22. November öffnet der Marché de Noël du Mont Blanc seine Tore. Noch einen Tag später, am 23. November, folgt dann der Marché de Noël des Pâquis.