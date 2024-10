Für viele sind die angestiegenen Preise fürs Skifahren fast nicht mehr stemmbar. Foto: CC0 1.0 1/6

Auf einen Blick Frühbucherrabatte von bis zu 30 Prozent auf Tageskarten

Anreise mit Zug oft günstiger als mit Auto

«Snow 'n' Rail»-Angebote bieten bis zu 20 Prozent Rabatt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Seine Aussage schüttelte viele Wintersportfans durch: «In zehn Jahren kostet die Tageskarte 200 bis 300 Franken», prognostizierte jüngst Reto Gurtner, Chef der Weissen Arena Flims-Laax. Sein Schneesportparadies im Bündnerland zieht jährlich Hunderttausende an, entsprechend hat Gurtners Wort Gewicht.

Dass Skifahren so teuer werden könnte, schreckt viele ab. Schon heute sind die Preise für viele fast nicht mehr stemmbar. Blick gibt dir deshalb Tipps, wie du den Schneespass ein wenig billiger haben kannst.

Januarloch fürs löchrige Portemonnaie

Für Familien mit schulpflichtigen Kindern ist Skifahren nur schwer unter der Woche möglich. Geschweige denn von ganzen Winterferien. Der Nachwuchs kann nur in den Weihnachtsferien vor dem Jahreswechsel oder den Sportferien im Februar für eine längere Zeit auf die Piste – just dann, wenn die Preise am höchsten sind.

Alle anderen aber können ihre Ferien oder Skitage auf die Flautezeiten verlegen, beispielsweise ins Januarloch. Dann locken Hotels und viele Bergbahnen mit deutlichen Preisabschlägen. Unter der Woche sowieso.

Grössere Gruppen können einfacher sparen

Ein Einzelzimmer im Hotel schenkt preislich ganz schön ein. Einzelreisende können in einem Mehrbettzimmer im Hostel am einfachsten Geld sparen. Für grössere Gruppen bieten sich auch Ferienwohnungen an. Bei einer Wohnung für 3000 Franken die Woche müssen bei einer Vierergruppe pro Person fürs Bett 750 Franken bezahlt werden. Schläft noch jemand auf dem Schlafsofa, sind es 600 pro Person.

Frühbucherrabatte und Familientickets

In Zeiten von dynamischen Preismodellen bieten viele Skigebiete Rabatte von bis zu 30 Prozent auf eine Tageskarte, wenn Gäste diese online bereits deutlich im Voraus kaufen. Wem es nichts ausmacht, auch bei bewölktem Himmel die Pisten hinunterzukurven, kann zudem an Tagen mit schlechten Wetterprognosen einiges sparen.

Viele Skigebiete bieten auch günstige Verbundsabonnemente an. Für den Magic Pass, der in 80 Skigebieten gültig ist, zahlen Erwachsene beispielsweise aktuell 549 Franken und Kinder 299 Franken. Für Familien haben grössere Bergbahnen zudem oft preiswerte Familienabos im Angebot. Darüber hinaus kennen viele Bahnen grosszügige Kinderrabatte, bei denen etwa Kinder bis 9 Jahre gratis fahren und bis 15 Jahre mit einer 50-Prozent-Ermässigung.

Anreise per Auto oder Zug?

Es gibt Schöneres, als einen grossen Koffer voll Winterkleider und dazu die Skis und Skischuhen an den Bahnhof und in den Zug zu befördern. Trotzdem ist die Anreise mit dem öffentlichen Verkehr in den meisten Fällen günstiger – besonders für jene, die ein Halbtax haben. Die Fahrt von Zürich nach Davos GR kostet beispielsweise hin und zurück 59 Franken.

Wer mit dem Auto reist, muss für beide Wege mit Kosten von 215 Franken rechnen – TCS-konforme 72 Rappen pro Kilometer. Für eine Woche kommen 45 Franken Parkgebühren hinzu. Macht in der Summe 260 Franken. Erst ab fünf Erwachsenen fährt man mit dem Auto günstiger. Ohne Halbtax hat die Reise per Auto aber bereits ab drei Personen die Nase vorn.

Nach Vergünstigungen Ausschau halten

Wer mit den SBB anreist und auf «Snow 'n' Rail»-Angebote achtet, kann beim Skipass bis zu 20 Prozent Rabatt erhalten. Zudem bieten auch Banken und Krankenkassen immer wieder temporäre Vergünstigungen von bis zu 30 Prozent auf Skipässe.