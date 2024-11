Das ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Crans-Montana

1 Snow Island – ein Winterparadies für Kinder

1/3

Die Snow Island, die sich am Golfplatz Severiano Ballesteros im Herzen des Orts befindet, wird auch diesen Winter die Familien wieder magisch anziehen. Hier finden Kinder und Eltern alles, was das Herz höherschlagen lässt: Snowtubing, Schlittenpisten mit Teppichliften und eine Rennstrecke für elektrische Motorschlitten für Kinder von 5 bis 12 Jahren. Besuche am Nachmittag auch La Maison de Bibi, wo das berühmte Maskottchen von Crans-Montana, das Murmeltier Bibi, die Kinder zum Basteln und Spielen willkommen heisst.

2 Laternenweg: Wo Winterträume wahr werden

1/4

Geniesse den Winterzauber in den Bergen. Spaziere bei Einbruch der Dunkelheit wie in einem Märchen auf einem schneebedeckten Weg, der von hübschen Laternen beleuchtet und von poetischen Lichtkunstwerken gesäumt wird. Lass dich auf diesem zwei Kilometer langen nächtlichen Spaziergang von der beruhigenden Stille der Natur erfüllen und vom Glitzern der Schneekristalle unter den Sternen verzaubern.

Damit auch die jüngsten Gäste motiviert durch den Schnee stapfen, haben wir entlang des Wegs eine spannende Schatzsuche organisiert.

Wenn du wohlige Momente liebst, solltest du einen gemütlichen Zwischenstopp im Hameau des Mayens einlegen: ein idealer Ort, um eine Tasse Tee oder Glühwein zu geniessen oder sogar deinen Appetit auf ein Fondue oder ein Alpenraclette zu stillen.

3 Vom Spaziergang zum Trail: Zu Fuss (oder mit Schneeschuhen) durch den Schnee!

1/2

Mit acht markierten Wanderwegen ist Crans-Montana ein wahres Paradies für Winterwanderfans. Alle können die prächtige Landschaft der Region in ihrem eigenen Rhythmus bewundern, bei einem gemächlichen Spaziergang am verschneiten Golfplatz oder auf den anspruchsvolleren Wegen, die bis zum Plaine-Morte-Gletscher führen. Auch Sportbegeisterte kommen auf ihre Kosten: Ein 18 Kilometer langer Trail mitten im Schnee bietet eine originelle Möglichkeit, den Berg auf sportliche Weise zu erforschen, mit dem guten Gefühl, sich inmitten unberührter Natur auszupowern.

Crans-Montana – die schönsten Seiten des Winters Sie träumen von einem märchenhaften Urlaub? Erleben Sie den Winterzauber von Crans-Montana! Geniessen Sie die sonnigen Pisten (insgesamt 140 km im Skigebiet), Spaziergänge, die Sie in eine andere Welt entführen, und aufregende Aktivitäten für die ganze Familie. Mit atemberaubend schönen Landschaften, schillernden Lichterfesten und einzigartigen Abenteuern bietet Ihnen Crans-Montana viel mehr als nur einen Urlaub: ein unvergessliches Erlebnis in einer wunderschönen Bergwelt. Sie träumen von einem märchenhaften Urlaub? Erleben Sie den Winterzauber von Crans-Montana! Geniessen Sie die sonnigen Pisten (insgesamt 140 km im Skigebiet), Spaziergänge, die Sie in eine andere Welt entführen, und aufregende Aktivitäten für die ganze Familie. Mit atemberaubend schönen Landschaften, schillernden Lichterfesten und einzigartigen Abenteuern bietet Ihnen Crans-Montana viel mehr als nur einen Urlaub: ein unvergessliches Erlebnis in einer wunderschönen Bergwelt. Das interessiert mich!

4 Luftig und schnell: Gleitschirmfliegen und Fatbike-Abenteuer

Flieg über die Natur, die Pisten und ganz Crans-Montana in einem Tandem-Gleitschirm und erlebe das Panorama der Region aus einer völlig neuen Perspektive! Lass dich vom Piloten führen und geniess einfach die Aussicht und das Gefühl des Fliegens. Wenn du eher Lust auf hohe Geschwindigkeit und enge Kurven haben, probier das Fatbike aus. Dabei handelt es sich um ein Mountainbike, das speziell dafür gemacht ist, verschneite Hänge hinabzufahren. Ein atemberaubendes und einzigartiges Erlebnis! Ob rasante Abfahrt ins Tal oder Erkundungsfahrt mit zahlreichen Überraschungsmomenten – das Fatbike ist beim diesjährigen Winterurlaub in Crans-Montana ein absolutes Muss!

5 Ausflug mit Yaks

Wie wäre es mit einem Ausflug mit Yaks, um wirklich einmal etwas ganz anderes zu erleben? Diese beeindruckenden Tiere, die in den asiatischen Bergen heimisch sind, werden dich bei diesem einzigartigen Abenteuer auf den verschneiten Wegen von Crans-Montana führen. Die perfekte Gelegenheit für Familien, die Berge auf andere Weise zu entdecken und eine aussergewöhnliche Zeit in Gesellschaft dieser faszinierenden Winterbegleiter zu verbringen.

6 Erleben Sie Crans-Montana mit Haut und Haaren

1/3 Foto: DEPREZ-DUBUIS photo

Ab 6. Dezember verwandelt sich Crans-Montana und schillert mit Tausend Lichtern! Der Ferienort strahlt an allen Ecken und Enden und schafft eine zauberhafte Atmosphäre, die alle Besucherinnen und Besucher in eine märchenhafte, festliche Welt versetzt. Lust auf ein einzigartiges Erlebnis? Besuche Synesthesia, eine Veranstaltung, bei der Klaviertöne und Lichtspiele einander antworten und es dir erlauben, mit allen Sinnen in das Herz der Clairière einzutauchen. Mach dich auf zur Eisbahn von Ycoor, wo abends Eisdiscos veranstaltet werden: Die Eisbahn verwandelt sich in eine Tanzfläche, auf der Musik und Licht das Tempo der ausgelassenen Abende vorgeben. Oder tanze zu den Klängen der besten DJs der Welt beim Caprices Festival. Auch Fans von Sportveranstaltungen kommen nicht zu kurz – iee Männer-Skiweltcup-Rennen kehren im Februar aufs Hochplateau zurück. Komme feuere Marco Odermatt und die anderen besten Athleten des wessen Zirkus an. Crans-Montana – ein Reiseziel, das man unbedingt entdecken muss!