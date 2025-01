Traumhafte Luxuschalets in Top-Skiorten der Schweiz zu Höchstpreisen. Von 500 Quadratmeter Wohnfläche bis Innenpool: Diese Immobilien bieten Extravaganz pur. Millionäre finden hier exklusive Rückzugsorte in beliebten Tourismusdestinationen.

Gross wie Mehrfamilienhäuser, Badezimmer in der Dimension eines Schlafzimmers und aus hochwertigsten Materialien: Diese Luxuschalets in den Schweizer Bergen können sich nur Multimillionäre leisten.

Nachdem die Preise für Ferienhäuser in beliebten Destinationen in den letzten Jahren durch die Decke gegangen sind, werden auf Immobilienportalen mittlerweile Luxuschalets für bis zu 17 Millionen Franken feilgeboten. Blick liefert einen Überblick über ein paar besonders prächtige Exemplare.

Wenig überraschend stehen die Luxusimmobilien in den Tourismusdestinationen, die auch sonst viel für Superreiche zu bieten haben: St. Moritz GR, Gstaad BE, Zermatt VS oder auch Crans-Montana VS. Hier können die Millionäre in allerhand Luxusläden shoppen und in gehobenen Restaurants dinieren.

1 Über zehn Zimmer purer Luxus

Luxuschalet in St. Moritz im Engadiner Stil.

Eines der Traumchalets steht in St. Moritz GR in der Nähe der Skilifte, wie Luxury Estate im Inserat schreibt. Die künftigen Besitzer können sich auf einer Wohnfläche von 500 Quadratmetern austoben. Das Anwesen verfügt über fünf Schlafzimmer, vier Badezimmer, eine Sauna und weitere sechs Zimmer. Platzangst sollte hier also definitiv keine aufkommen. Erbaut wurde das Chalet im Engadiner Stil im Jahr 1890 und seither aufwendig saniert. Kostenpunkt: 15,5 Millionen Franken.

2 Sauna, Hamam und Bibliothek

500 Quadratmeter Luxus in Gstaad.

In Gstaad BE können Interessierte mit extragrossem Kontostand ein Neubau-Luxuschalet für 16,5 Millionen Franken erwerben. Dafür gibt es eine TV-Lounge, einen Fitnessraum mit Sauna und Hamam, vier geräumige Schlafzimmer mit eigenem Bad, eine Bibliothek sowie einen klimatisierten Weinkeller. Eine Etage darüber befindet sich dann der grosszügige Wohnbereich samt Küche. Im Dachgeschoss warten ein riesiges Bad sowie ein Ankleideraum auf die künftigen Besitzer. Gesamtfläche: 500 Quadratmeter.

3 So gross wie ein Mehrfamilienhaus

Dieses Luxuschalet in Crans-Montana verfügt über einen Innenpool.

In Crans-Montana VS kann für 16,9 Millionen Franken ein Luxuschalet mit 10,5 Zimmer und 730 Quadratmeter erstanden werden. Wer hier frisch einzieht, muss Acht geben, sich nicht im eigenen Ferienhaus zu verlaufen. Die vier Ebenen sind mit einem Fahrstuhl erreichbar. Auf einer befindet sich zudem ein Innenpool mit 55 Quadratmeter. Im Inserat preist Trust Immobilien die Qualität der verwendeten Materialien, die ruhige Lage und das raffinierte Design an.

4 Direkter Blick aufs Matterhorn

Luxuschalet in Zermatt mit Blick aufs Matterhorn.

In Zermatt sind die Quadratmeterpreise deutlich höher als in Crans-Montana. So überrascht es kaum, dass hier ein Luxuschalet mit 300 Quadratmetern und neun Zimmern für 11 Millionen Franken zum Verkauf steht. Die Immobilie verfügt zudem über eine Einliegerwohnung. Im Innern wartet Luxus, wohin das Auge reicht. Und durch die Fensterfront des 2012 erbauten Chalets bietet sich den künftigen Besitzern ein direkter Blick aufs Matterhorn. Einziger Wermutstropfen: Weil es ein Erstwohnsitz ist, müsste man nach Zermatt ziehen. Aber es gibt ja definitiv Schlimmeres, als in einem Kurort zu wohnen.