Auf einen Blick Luxus-Immobilien in der Schweiz: Von Zürcher Attika bis Genfer Schloss

Zermatt kauft altes Zöllnerhaus auf 3480 Metern über Meer

Teuerste Villa der Schweiz: 49 Millionen Franken am Genfersee Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

1 Zürcher 4,5-Zimmer-Attika für 7 Millionen Franken

Eine Luxus-Immobilie gibt in der Stadt Zürich im Sommer zu reden: Das Objekt der Begierde ist eine 4,5-Zimmer-Attikawohnung in einem frisch erstellten Mehrfamilienhaus mit 144,5 Quadratmetern Wohnfläche. Die Lage? Ist mit Zürich-Wiedikon zentral, aber ein Premium-Standort ist es nicht. Schon nur die Sicht auf den See fehlt. «Inside Paradeplatz» schreibt trotzdem vom «Monaco von Zürich», und beziffert den angepeilten Verkaufspreis bei 6,95 Millionen Franken.

1/8 In diesem Mehrfamilienhaus ist die 4,5-Zimmer-Wohnung. Foto: Lienhardt & Partner

Pro Quadratmeter Wohnfläche würde der Käufer 48'000 Franken bezahlen. Ein Rekord? Zahlen des Immo-Beratungsunternehmens Iazi können das nicht auflösen. «Das ist vielleicht ein Weltrekord der Begierde oder eine überschätzte Selbstwahrnehmung», sagt Immobilienexperte Donato Scognamiglio zu Blick.

2 Die teuerste Villa der Schweiz

Am Genfersee in Montreux VD findet sich die teuerste Villa der Schweiz, die in diesem Jahr ausgeschrieben war. Das Anwesen ist das Werk des berühmten Architekten Adolf Loos (1879-1933) aus Österreich, der als einer der Wegbereiter der modernen Architektur gilt. Mit einem Kaufpreis von 49 Millionen Franken landet die Villa «Le Karma» im Sommer mit riesigem Abstand auf Platz 1 der teuersten Immobilien der Schweiz.

1/16 Die teuerste Immobilie der Schweiz: «Le Karma» – hier kostet der Quadratmeter 32'645 Franken. Foto: ImmoScout24

Direkt am Genfersee gelegen, bietet die Immobilie eine Grundstücksfläche von 10'092 Quadratmetern. Pro Quadratmeter Wohnfläche werden 32'645 Franken fällig – ein gewaltiger Preis bei 1501 Quadratmeter Wohnfläche... In der Anzeige ist zu lesen: «Jeder Raum unterscheidet sich durch spezifische Qualitäten der verwendeten Materialien (schwarzer und weisser Marmor, rosa Marmor, goldene Fliesen, Edelhölzer, Bronze usw.) und durch die Intensität der natürlichen Lichtmarkierungen.»

3 Vincenz-Villa und Bootshaus

Es sollte eine edle Ferienresidenz für den gefallenen Raiffeisen-CEO Pierin Vincenz (68) und seine Ex-Frau Nadja Ceregato werden. Doch dann kam bekanntlich alles anders. Im April wurde die Villa versteigert – an keinen Geringeren als Dölf Früh (72). Früh griff Vincenz 2019 bei der Finanzierung der Villa unter die Arme. Der Ex-FC-St.-Gallen-Präsident und Immobilienunternehmer lieh seinem damaligen Freund 4'225'000 Franken, um eine Raiffeisen-Hypothek abzulösen. Dieses Geld wollte Früh zurück – inklusive Zinsen für die letzten drei Jahre. Insgesamt forderte Früh 4,8 Millionen Franken.

1/14 Es hätte eine edle Ferienresidenz für den gefallenen Starbanker Pierin Vincenz und seine damalige Frau Nadja Ceregato werden sollen. Foto: Thomas Meier

Um sicherzugehen, dass er dieses Geld wieder sieht, war er im April selbst bei der Versteigerung im Rathaus von Mendrisio TI. «Mir wäre ein anderer Käufer zwar lieber gewesen», sagt Früh zu Blick. «Doch nicht zu diesem Preis!» Das letzte Gebot lag bei 2,55 Millionen – für Früh hätte das einen Verlust von über 2 Millionen Franken bedeutet. Deshalb hat er selber zugeschlagen.

4 Der Zoll verkauft in Zermatt ein Ferienhaus der Superlative

Selbst im mondänen Zermatt VS kommt ein derart besonderes Objekt nur höchst selten auf den Markt: Auf 3480 Metern über Meer verkauft der Zoll Mitte Dezember eine Gebirgsunterkunft, in der früher Zöllner geschlafen haben. Sie liegt an der Grenze zu Italien, mitten im Skigebiet Testa Grigia, mit bester Sicht auf die Alpen. Das Haus kann man dank der nahen Bergbahn im Sommer wie im Winter zu Fuss erreichen – keine Selbstverständlichkeit bei einer Liegenschaft auf dieser Höhe. Und zwar sowohl von der Schweizer als auch von der italienischen Seite her. Die Bergstation Testa Grigia ist nur 100 Meter entfernt.

1/6 Das alte Zollhaus ob Zermatt wird verkauft, der Zoll braucht es nicht mehr. Foto: PD

Das Haus im Wallis wurde 1939 gebaut und diente dem Zoll als Gebirgsunterkunft. 1961 wurde das Gebäude zum letzten Mal umgebaut und renoviert. Wirklich komfortabel ist die Liegenschaft allerdings nicht. Heute hat das Haus drei Schlafzimmer – allerdings noch mit einem Massenschlag. Geheizt wird mit einem alten Holzofen. Im Parterre gibts ein Büro und eine grosse, aber einfache Küche samt Esszimmer. Die Toiletten befinden sich im Keller. Kaufpreis? Über 800'000 Franken. Die Gemeinde Zermatt hat letztlich zugeschlagen.

5 Die Florida-Villa im Tessin

Fünf Kilometer vom Zentrum Luganos entfernt findet sich die Florida-Villa, die im Juli für 28 Millionen Franken ausgeschrieben wird. Ihre Parkanlage erstreckt sich über 4390 Quadratmeter. Hier gibts zwei Brunnen, eine Pergola und eine Kapelle.

1/10 Der Quadratmeter Wohnfläche kostet hier «nur» 20'000 Franken – für den zweiten Platz vergleichsweise gering. Foto: ImmoScout24

Gemäss der Anzeige hat man einen «Panoramablick auf den Luganersee, die Stadt und die umliegenden Berge». Die Florida-Villa wurde 1890 erbaut und seither renoviert. Sogar ein Hallenbad erwartet den Käufer. Den Quadratmeter gibts für 20'000 Franken bei einer Wohnfläche von 1400 Quadratmetern.

6 Historische Boots-Villa aus dem Zweiten Weltkrieg

Dieses Anwesen gehört zu den teuersten Ferienwohnungen der Schweiz. Die historische Villa Schnebli in der Nähe von Lugano beinhaltet einen 2200 Quadratmeter grossen Garten, eine Hauptvilla mit 700 Quadratmeter Wohnfläche und ein Gastgebäude mit Hallenbad. Der Quadratmeterpreis beträgt 20'571 Franken.

1/11 Für 14,4 Millionen Franken steht dieses Ferienhaus derzeit zum Verkauf. Foto: ImmoScout24

Die Geschichte der Villa Schnebli reicht fast 50 Jahre zurück. Der berühmte Schweizer Architekt Dolf Schnebli (1929-2009) baute das Haus für Eugenio Wolk (1915-1995), einen italienischen Kommandanten einer Spezialeinheit während des Zweiten Weltkriegs. Wolk wollte, dass sein Anwesen wie ein Boot gestaltet wird. Deshalb auch die Stilelemente wie die röhrenförmigen Treppengeländer, die denen von Schiffen ähneln, und die Holzterrassen, die wie Kommandobrücken aussehen. Im Jahr 2010 wurde die Villa mit hochwertigen Materialien und transparenten Wänden saniert.

7 Einzigartiges Dietiker Erdhaus steht zum Verkauf

Die Erdhäuser, die mitten in die Hügellandschaft in Dietikon ZH gebaut sind, erinnern an die Heimat der Hobbits aus dem Herr-der-Ringe-Universum. Seit Dezember steht das grösste der neun Erdhäuser am Fusse des Heiterbergs zum Verkauf. Das Haus bietet 7,5 Zimmer auf einer Wohnfläche von 260 Quadratmetern. Gebaut wurde die einzigartige Immobilie 1993, zuletzt renoviert wurde sie vor zwei Jahren. Das Grundstück umfasst ganze 478 Quadratmeter.

1/17 Das Erdhaus ist mitten in grüne Hügel gebaut. Foto: Nobilis-Estate AG

Das Haus erstreckt sich über zwei Stockwerke. Im Erdgeschoss findet sich ein offener Wohn- und Essbereich mit einer hochwertigen Küche, ein grosses Schlafzimmer sowie mehrere Badezimmer. Das Haus verfügt zudem über einen grosszügigen Ankleideraum mit Einbauschränken. Das Untergeschoss bietet zwei Zimmer, einen Spa-Raum inklusive Sauna sowie einen Weinkeller. Wie viel der Dietiker Wohntraum kostet, bleibt unklar.

8 Genfer Schloss mit 20 Zimmern und Seesicht

Wer in der Nachbarschaft von Promis wie WEF-Gründer Klaus Schwab (86) oder Schauspiel-Legende Sophia Loren (90) leben will, ist in Cologny GE genau richtig. Hier wird im Oktober das Château El Masr zum Verkauf ausgeschrieben. Die Eckdaten beeindrucken: 20 Zimmer, 1000 Quadratmeter Wohnfläche und 5000 Quadratmeter Garten.

Hinter den dicken Schlossmauern taucht man ein in eine andere Welt. Ein reicher Schotte, der lange in Ägypten Handel getrieben hatte, hat das Schloss 1883 erbaut. Daher der Name «El Masr», übersetzt «der Ägypter». In drei Flügeln und auf drei Stöcken sind neun Wohnzimmer verteilt und sieben Badezimmer – verbunden über eine Doppeltreppe aus Marmor. Es gibt eine grosse Küche, eine Bibliothek und eine eigene Kapelle.

1/8 Das Schloss El Masr in Cologny liegt auf einem 5000 Quadratmeter grossen Grundstück. Foto: Crown Real Estate

Sorgen um einen Parkplatz braucht man sich nicht zu machen: 26 Abstellplätze gehören zur Liegenschaft. Das Hallenbad ist aufwendig mit einem durchgehenden Mosaik ausgelegt. Nach dem Schwumm gehts zum Entspannungstee im eigenen Teestübli, das über einen üppigen Leuchter verfügt. Was das Schloss kostet, ist nicht bekannt.