Kurz zusammengefasst Am Genfersee steht ein Schloss mit 20 Zimmern zum Verkauf

Ein Schotte, der lange in Ägypten lebte, hat es 1883 erbaut

Es hat ein eigenes Hallenbad und eine kleine Kapelle

Das Schloss El Masr in Cologny liegt auf einem 5000 Quadratmeter grossen Grundstück. Foto: Crown Real Estate 1/8

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Nur schon allein die Eckdaten des Château El Masr in Cologny GE beeindrucken: 20 Zimmer, 1000 Quadratmeter Wohnfläche und 5000 Quadratmeter Garten. Wenn man dann auf der Terrasse steht und den Blick über die Stadt Genf und den Genfersee schweifen lässt, ist es um einen geschehen. Auf dem Anwesen aus dem 19. Jahrhundert möchte man einfach gerne Schlossherr sein. Die gute Nachricht für Gutbetuchte: Das Genfer Schloss steht zum Verkauf, wie das Onlineportal watson.ch berichtet.

Hinter den dicken Schlossmauern taucht man ein in eine andere Welt. Ein reicher Schotte, der lange in Ägypten Handel getrieben hatte, hat das Schloss 1883 erbaut. Daher der Name «El Masr», übersetzt «der Ägypter». In drei Flügeln und auf drei Stöcken sind neun Wohnzimmer verteilt und sieben Badezimmer – verbunden über eine Doppeltreppe aus Marmor. Es gibt eine grosse Küche, eine Bibliothek und eine eigene Kapelle.

Die Architektur des Hauses geht auf den Tudor-Stil zurück. So wird in der englischen Baukunst die letzte Periode des gotischen Stils im Übergang zur Renaissance genannt. Im Historismus zur Mitte des 19. Jahrhunderts wurde dieser frühe Tudorstil wieder aufgegriffen. Er fand später auch in den ehemaligen britischen Kolonien und auf dem europäischen Festland Verbreitung – wie im Falle des Château El Masr bei Genf.

Eigene Kapelle und Teesalon

Sorgen um einen Parkplatz braucht man sich nicht zu machen: 26 Abstellplätze gehören zur Liegenschaft. Das Hallenbad ist aufwendig mit einem durchgehenden Mosaik ausgelegt. Nach dem Schwumm gehts zum Entspannungstee im eigenen Teestübli, das über einen üppigen Leuchter verfügt. Was das Schloss kostet, ist nicht bekannt. Die Annonce des auf exklusiven Immobilien spezialisierten Crown Real Estate mit Sitz in Genf verrät den Preis nicht.

Sicher ist aber, dass nicht nur der Kaufpreis entscheidend ist, weil bei einem solchen Haus auch der Unterhalt eine ganze Stange Geld kostet. Ebenso ist gewiss, dass man sich über die Nachbarschaft keine Gedanken machen muss. Die ist nämlich gut. Cologny ist eine der reichsten Gemeinden des Kantons Genf. Entsprechend zurückhaltend dürften die zahlreichen Promis aus Wirtschaft wie WEF-Gründer Klaus Schwab (86) und dem Show-Geschäft wie Schauspiel-Legende Sophia Loren (90) sein, die dort leben.