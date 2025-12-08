Träumst du von einer Nacht im Iglu oder möchtest du deine Kindheit im Baumhaus wieder aufleben lassen? Dann findest du in der Schweiz die idealen Orte dafür. Blick stellt dir gleich fünf innovative Übernachtungsmöglichkeiten vor.

Diese fünf Unterkünfte sorgen für unvergessliche Nächte in den Schweizer Bergen

Diese fünf Unterkünfte sorgen für unvergessliche Nächte in den Schweizer Bergen

Darum gehts Neue Ansprüche an den Tourismus sorgen für innovative Angebote

Die Zahl an einzigartigen Übernachtungsmöglichkeiten steigt

Viele von ihnen sind in den Schweizer Bergen zu finden

Blick stellt fünf einzigartige Unterkünfte in den Bergen vor Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nikolina Pantic Projektmanagerin

Es muss nicht immer die «herkömmliche» Hotelübernachtung sein. Trends wie die Digitalisierung und ein gesteigertes Umweltbewusstsein verändern auch die Reisewelt – das belegt eine Statista-Umfrage aus dem Jahr 2023.

In Folge steigt die Zahl an neuen, aussergewöhnlichen Übernachtungsmöglichkeiten. Blick stellt fünf ausgefallene Unterkünfte in den Bergen vor, die Abenteuerlust wecken.

Welches sind die schönsten Skigebiete? Jetzt voten und Preise gewinnen Blick sucht die schönsten Skigebiete der Schweiz. Wo gibt es die besten Pisten und welches Gebiet bietet abseits der Piste am meisten? Stimme jetzt auf winterawards.ch in fünf Kategorien für deine Favoriten ab und gewinne mit etwas Glück tolle Preise. Schau vorbei und mach bei den Blick Winter Awards 2025/26 mit. Blick sucht die schönsten Skigebiete der Schweiz. Wo gibt es die besten Pisten und welches Gebiet bietet abseits der Piste am meisten? Stimme jetzt auf winterawards.ch in fünf Kategorien für deine Favoriten ab und gewinne mit etwas Glück tolle Preise. Schau vorbei und mach bei den Blick Winter Awards 2025/26 mit. Jetzt abstimmen

1 Übernachtung im Baumhaushotel in Ibergeregg SZ

Ein Kindheitstraum wird wahr: Im Baumhaushotel Ibergeregg SZ übernachtet man mitten im Naturschutzgebiet in einem urchigen Baumhaus im Alphüttenstil. Nach einem Willkommenscüpli geniesst man Käsefondue auf der Terrasse und den Ausblick auf die Mythenregion. Familien freuen sich über Puzzle-Sets und einen grossen Spielplatz.

Das Baumhaushotel kann bis zu vier Personen beherbergen und erhebt Zuschläge an Wochenenden und Feiertagen. Weitere Informationen gibt es hier.

2 Winterglamping in Tiny Homes in Rueras GR

Wenn der erste Schnee auf dem Campingplatz Viva im bündnerischen Rueras fällt, schlichtet sich der Trubel der Sommercamper und es wird Zeit für kuschliges Winterglamping. Die fünf Tiny Homes bieten ihren Gästen ein entspanntes Naturerlebnis, ohne auf Komfort verzichten zu müssen. Die Holzöfen sorgen für eine angenehme Atmosphäre, die Ausstattung lässt keine Wünsche offen und je nach Unterkunft sind auch Haustiere willkommen.

Die Tiny Homes sind alle individuell gestaltet und ausgestattet. Weitere Informationen gibt es hier.

3 Ausruhen im Kokon der Whitepods in Les Giettes VS

Aufgrund ihres futuristischen Designs erinnern die sogenannten Whitepods in Les Giettes VS an Kapseln aus einem Science-Fiction-Film. Die Pods garantieren wegen des durchsichtigen Designs eine weite Sicht auf das Bergpanorama, während man gemütlich im Bett liegt. Stimmt das Wetter, gibt es die Aussicht auf den Genfer See obendrauf. Neben dem freien Zugang zum Saunabereich sorgt ein Pelletofen für Chalet-Feeling.

Die Pods sind kinderfreundlich und bieten Platz für bis zu vier Personen. Weitere Informationen gibt es hier.

4 Eisige Nächte im Iglu-Dorf in Zermatt VS

In der Schweiz gibt es gleich mehrere Iglu-Dörfer. In Zermatt VS liegt es auf 2727 m ü. M. und bietet den Besucherinnen und Besuchern bereits beim Aufstehen einen Blick auf die Schweizer Ikone, das Matterhorn. Im Iglu-Restaurant und der Schneebar werden regionales Bergkäse-Fondue und coole Drinks serviert.

Es gibt verschiedene Iglus, die von Einzelpersonen bis hin zu Firmenausflügen genutzt werden können. Weitere Informationen gibt es hier.

5 Die Sterne zählen in der Ex-Sternwarte in St. Moritz GR

Schlafen unterm Sternenhimmel kann man auch während der kalten Jahreszeit. Die ehemalige Sternwarte wurde 1924 gebaut und liegt am Suvretta-Hang in St. Moritz GR. Weil sie dem Berghotel Randolins angehört, profitieren Gäste von Angeboten wie dem Zugang zum Wellnessbereich oder dem Frühstücksbuffet.

An gewissen Daten gilt ein Mindestaufenthalt von mehr als einer Nacht. Weitere Informationen gibt es hier.