Es ist Sauna-Zeit: Viele kühlen sich nach dem Schwitzen am liebsten draussen in der Natur direkt im See oder Fluss ab – dafür gibt es immer mehr Angebote. Ob in Badeanstalten, Spa-Hotels oder gleich auf dem Saunaboot.

Darum gehts Saunieren in der Natur: mit Abkühlung im See

Saunaboote und -flosse bieten einzigartige Erlebnisse auf Schweizer Seen

Die Preise für Saunaerlebnisse reichen von 25 bis 350 Franken

Katja Richard Redaktorin Gesellschaft

Saunieren inmitten der Natur – mit Abkühlung im See. Ein winterliches Vergnügen, das aus skandinavischen Ländern den Weg auch in die Schweiz gefunden hat. Immer mehr Badeanstalten werden in der kalten Jahreszeit zu Saunalandschaften, Hotels öffnen ihre Seezugänge, und auf vier Schweizer Seen gleiten nach finnischem Vorbild Saunaboote über das Wasser.

1 Sauna am Rhy – mitten in Basel

Direkt am Fluss saunieren mit Jurte: Sauna am Rhy mitten in Basel.

Wo im Sommer ein Rheinbad ist, wird im Winter direkt am Fluss sauniert. Die grosse Sauna (90 °C) hat ein Panoramafenster mit Blick auf den Rhein. Die kleinere (70 °C) bietet zusätzlich die Möglichkeit, zu kneippen. Nach dem Schwitzen kann man sich direkt im Rhein abkühlen – nacktbaden ist erlaubt. Auf der Plattform bedeckt man sich mit einem Tuch oder Bademantel. Auf der grossen Plattform über dem Fluss stehen Jurten, die als beheizte Ruheräume dienen. Ergänzt wird das Angebot durch ein Bistro. Vorsicht: Nicht mit Badeschlappen in den Rhein steigen – die schwimmen bis in die Niederlande!

Täglich geöffnet, Montag nur für Frauen, Eintritt für 3 Stunden: 35 Franken

Sauna am Rhy – Rheinbad Breite, St. Alban-Rheinweg 195, 4052 Basel. sauna-am-rhy.ch

2 Sauna am Greifensee – Uster ZH

Im Saunafass mit Sicht auf den Greifensee in Uster.

Die Saunalandschaft liegt mitten in der Natur, direkt am Greifensee. Zur Auswahl stehen drei verschiedene Holz-Saunafässer, von denen zwei mit regionalem Holz beheizt werden. Abkühlung bietet der See. In der Ruhejurte laden breite Polsterliegen zum Entspannen ein. Gäste werden in der Empfangsjurte mit hausgemachtem Tee, feinen Suppen und erfrischenden Getränken aus der Region verwöhnt. Die Sauna ist textilfrei und gemischt. Besondere Termine: Am 1. Dezember ist Frauensauna, am 20. Dezember Mitternachtssauna.

Täglich geöffnet, Preis für 3 Stunden: 38 Franken

Sauna am See – Strandbad Uster, Uferweg 7, 8610 Uster. sauna-am-see.ch

3 Private See-Sauna mit Blick auf die Rigi – Vitznau LU

Privates Sauna-Erlebnis mit einmaliger Aussicht im Park des Boutique-Hotels Vitznauerhof.

Direkt am Ufer des Vierwaldstättersees kann man ein privates Sauna-Erlebnis geniessen. Im Park des Boutique-Hotels Vitznauerhof sauniert man mit eigenem Seezugang. Die Unique Sauna und der Ruheraum Cube laden zum entspannten Schwitzen ein. Für Hotelgäste kostenlos, neu auch für externe Gäste buchbar. Der private Platz am Seeufer bietet einen herrlichen Blick auf die Berglandschaft. Eine weitere Unique Sauna gibt es im Swiss Chalet Merlischachen SZ.

Täglich geöffnet, Preis für 2 Stunden: 69 Franken (max. 4 Personen)

Boutique-Hotel Vitznauerhof, Seestrasse 80, 6354 Vitznau. saunaerlebnis.ch

4 Mitten auf dem See – Saunaboot

Im Saunaboot gleiten die Gäste sanft über den Thunersee.

Die Idee vom Saunaboot brachte der Schweizer Schreiner Res Wallimann aus Finnland mit. 2021 stach im Hafen Enge das erste Schweizer Saunaboot in schlichtem Holzdesign in den Zürichsee. Inzwischen schaukeln drei weitere Saunaboote ihre Gäste sanft über den Vierwaldstättersee, Bielersee und neu den Thunersee. Auf 15 Quadratmetern Fläche kann man auf den Saunabooten saunieren, ruhen und sich sonnen. Eingeheizt wird selbständig, gesteuert ebenfalls, für das 8-PS-Boot braucht es keinen Führerschein.

Täglich geöffnet, Preis für 4 Stunden: ab 350 Franken für max. 6 Personen

Saunaboot Thunersee – Deltapark Vitalresort, Deltaweg 29, 3645 Gwatt/Thun.

Weitere Standorte auf saunaboot.ch

5 Auf dem Bielersee – Saunafloss

Das erste Saunafloss der Schweiz schaukelt auf dem Bielersee.

Das erste Saunafloss der Schweiz schaukelt auf dem Bielersee. Wegen der grossen Nachfrage kommt diese Saison ein zweites Floss hinzu. Betreiberin Helena Nidecker hat die Flosse nach skandinavischem Vorbild gemeinsam mit ihrer Partnerin gebaut. Die Flosse werden privat in kleiner Gruppe genutzt. Das Holz wird selbst nachgelegt. Inbegriffen sind ein Aufguss mit ätherischen Ölen sowie Tee, Wasser, Trockenfrüchte und Nüsse.

Täglich geöffnet, Preis für 1,5 Stunden: ab 90 Franken für 2 Personen (max. 6 Personen)

Schiffländte, 3235 Erlach. saunafloss-erlach.ch

6 Weiere Sauna in St. Gallen

Sauna im alten Badehaus in St. Gallen.

Im Sommer beliebtes Naturschwimmbad, verwandelt sich Drei Weihern zur kalten Jahreszeit in eine Erholungszone. Im alten Badehaus haben St. Galler Architekten mit viel Feingefühl eine Sauna gebaut. Die Ausstattung ist aufs Wesentliche reduziert: Garderoben mit Duschen, zwei Saunaräume mit unterschiedlichen Temperaturen sowie ein Ruheraum mit Aussicht in den Wald. Zum Abkühlen lädt der Schwimmweiher. Grosszügige, teilweise gedeckte Liege- und Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen ein. Ein Bistro mit ausgewählten Getränken und einem Angebot für den kleinen Hunger rundet das Angebot ab.

Dienstag bis Sonntag, Preis für 3 Stunden: 30 Franken

Weiere Sauna, Dreilindenstrasse 50, 9011 St. Gallen. weieresauna.ch

7 Am Vierwaldstättersee – Sauna mit Jurte in Brunnen SZ

Saunieren in Jurten in Brunnen am Vierwaldstättersee. Foto: Rachel Rohrbacher

Auch in Brunnen am Vierwaldstättersee kommt in diesem Winter skandinavisches Lebensgefühl auf. In der Badi Hopfräben haben fünf Freunde und Freundinnen eine Saunalandschaft mit vier holzbeheizten Jurten erschaffen. Abkühlen kann man sich nach dem Schwitzen an der frischen Luft oder an den bereitgestellten Wasserstellen. Auch ein Sprung in den Vierwaldstättersee ist möglich, allerdings auf eigene Verantwortung, da dieser Bereich nicht mehr zum Gelände der Saunabetreiber gehört. Die Sauna ist gemischt und textilfrei, am Montag ist Frauentag.

Täglich geöffnet, Preis 25 Franken

Sauna Hopfräben, Gersauerstrasse 83, 6440 Ingenbohl. sauna-hopfraeben.ch