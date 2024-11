Meditation im Alltag

Lisa Fuchs, eine der Gründerinnen des Mind-In-Meditation-Studios in Zürich, kennt zwei Achtsamkeitsübungen, die Sie jederzeit im Alltag anwenden können. «Man muss dafür nicht für eine Stunde in einem abgetrennten Raum in vollkommener Ruhe sitzen. Sich sammeln und zur Ruhe kommen kann man auch in ganz alltäglichen Situationen, wie beim Anstehen an der Kaffeemaschine oder in einem Meeting», so Fuchs.

Übung 1: Bewusstes Ein- und Ausatmen kann viel bewirken. Unsere Atmung ist immer da und etwas Unendliches, auf die wir immer und überall achten können. Atmen Sie dafür tief in den Bauch und konzentrieren Sie sich voll darauf. Eine flache, schnelle Brustatmung kann Stress oder Unwohlsein verursachen.

Übung 2: Achten Sie darauf, nicht immer alles so negativ zu sehen. Wenn Sie vor der Kaffeemaschine im Büro eben eine Weile warten müssen, dann sehen Sie es als gewonnene und nicht verlorene Zeit. Anstatt sich stressen zu lassen, geniessen Sie die freien Minuten und konzentrieren Sie sich auf Ihre Atmung. Denken Sie nicht immer an das Nächste, sondern einfach an das Hier und Jetzt.

Und wer Mühe mit dem Einschlafen hat oder unter Schlafproblemen leidet, dem können Yoga-Nidra-Übungen helfen, weiss Fuchs. «Ein sogenannter Bodyscan kann helfen, besser einschlafen zu können.» Eine solche Übung muss aber stets von einer anderen Person geführt werden, die Sie während einer Gedankenreise durch Ihren Körper leitet: «Jetzt spüren Sie Ihren kleinen Zehen, die Energie fliesst weiter in Ihre Wade …»