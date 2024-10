Der Herbst bringt tiefere Temperaturen und rutschige Blätter, doch das sollte dich nicht vom Joggen abhalten. Ein Trainingswissenschaftler gibt Tipps, wie du auch in der kalten Jahreszeit motiviert und sicher laufen kannst.

Foto: imago/Arnulf Hettrich

Auf einen Blick Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Olivia Ruffiner Redaktorin

Der Herbst ist da, und damit tiefere Temperaturen, rutschige Blätter und neblige Tage. Doch das Wetter sollte kein Grund sein, die Laufschuhe an den Nagel zu hängen. Im Gegenteil: Jetzt ist es besonders wichtig, regelmässig laufen zu gehen, um die positiven Vorteile des Joggens, wie die Stärkung des Immunsystems und der mentalen Gesundheit, bestmöglich für sich zu nutzen. Louis Heyer (44) sagt, wie du auch im Herbst auf deine Kilometer kommst. Er war langjähriger Schweizer Lauf-Nationalcoach und ist Trainingswissenschaftler an der eidgenössischen Hochschule für Sport Magglingen (BE).