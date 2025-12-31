Immer mehr Schweizer wandern aus, vor allem nach Frankreich, Deutschland und in die USA. Aber es gibt auch Länder, wo kein einziger Eidgenosse lebt, etwa Nordkorea oder Turkmenistan.

Wo die Auslandsschweizer wohnen – und in welchen Ländern kein einziger Schweizer ist

Wo die Auslandsschweizer wohnen – und in welchen Ländern kein einziger Schweizer ist

Immer mehr sagen für immer Tschüss!

Darum gehts Junge Schweizer Influencer kritisieren ihre Heimat und wandern zunehmend aus

Seit 2014 verlassen jährlich 30'000 Schweizer das Land

826'700 Auslandsschweizer entsprechen 11,2 Prozent der Gesamtbevölkerung Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

«Ich habe 26 Jahre in der Schweiz gelebt. Aber das ist der Grund, warum ich gegangen bin.» Oder: «Die Schweiz zu verlassen, war die beste Entscheidung.» Das sind Sätze von jungen Schweizer Influencern, die unserem Land den Rücken zugedreht haben. Damit treffen sie auf Social Media einen Nerv – und erreichen ein internationales Publikum auf Instagram, Tiktok und Co. Doch mit ihren teils abschätzigen Aussagen über ihre Heimat gehen sie auch vielen auf den Wecker. Klar ist: Das Thema Auswandern bewegt Herr und Frau Schweizer. Und es liegt im Trend.

Seit 2014 sind jedes Jahr durchschnittlich 30'000 Schweizerinnen und Schweizer ausgewandert. Gemäss den neusten Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) lebten vor einem Jahr 826'700 Schweizer Staatsangehörige ausserhalb der Landesgrenzen – das sind 11,2 Prozent der Schweizer Bevölkerung. Die fünfte Schweiz, wie Organisationen von Auslandsschweizern sich gern nennen, wächst und wächst.

Seit Jahren zeigt sich bei den Auswanderungszielen ein stabiles Bild. Am häufigsten zieht es Schweizer nach Frankreich, gefolgt von Deutschland und den USA. Ebenfalls beliebt bleiben Italien, Kanada und Grossbritannien.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wohin die Rentner auswandern

In Asien lebt die zahlenmässig grösste Schweizer Gemeinschaft in Israel: Dort sind 24'419 Auslandschweizerinnen und -schweizer registriert, wobei der überwiegende Teil – rund 86 Prozent – zusätzlich die israelische Staatsbürgerschaft besitzt. Weitere wichtige Zielstaaten in der Region sind Thailand mit 10'749 sowie die Philippinen mit 3805 Schweizer Staatsangehörigen.

2:41 Stösst Portugal vom Platz 1: Das ist Europas neues Rentner-Paradies

In Ozeanien liegt der klare Schwerpunkt auf Australien, wo 26'627 Schweizerinnen und Schweizer leben. In Neuseeland sind es 7380. Auffällig ist die Altersstruktur: In Südafrika sind 33 Prozent der dort lebenden Schweizerinnen und Schweizer älter als 65 Jahre – deutlich mehr als im Ausland insgesamt, wo dieser Anteil bei 24 Prozent liegt. Noch ausgeprägter ist der Rentneranteil in Thailand mit 43 Prozent sowie in Portugal mit 36 Prozent.

Hier leben am wenigsten Schweizer

Die Zahl der Auslandsschweizer ist im letzten Jahrzehnt über alle Regionen hinweg mässig bis stark angestiegen – mit einer einzigen Ausnahme: Lateinamerika. Dort leben heute rund 50'000 Schweizerinnen und Schweizer – ungefähr so viele wie schon 2014.

Es gibt sogar fünf Länder, wo kein einziger Eidgenosse lebt. Und zwölf weitere Staaten, die 10 Schweizer oder weniger ihr Zuhause nennen. In Mikronesien und Palau lebt genau ein einziger Auslandsschweizer.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos



