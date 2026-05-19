Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Das Halstuch-Top wird Sommertrend 2026 – luftig, wandelbar, stilvoll

Ein quadratisches Tuch verwandelt sich mit Knoten in vielseitige Outfits

Ideal: Tücher ab 100 x 100 cm, perfekt für DIY-Styling

Valeska Jansen

Das entscheidende It-Piece für den Sommer 2026 liegt mit grosser Wahrscheinlichkeit längst in eurem Kleiderschrank – als unscheinbares Halstuch, das bisher höchstens um den Hals, ans Handgelenk oder an die Tasche geknotet wurde. Jetzt rückt das kleine Stück Stoff dorthin, wo es wirklich Bühne bekommt: nach ganz vorne, als Top. Ein Quadrat Stoff, ein paar Knoten und ihr habt einen Look, der nach Riviera, Rooftop-Bar und lauen Nächten aussieht.

Gerade an Tagen, an denen die Temperaturen nach der leichtest möglichen Schicht schreien, schlägt das Tuch jedes T-Shirt. Es ist luftig, zeigt Haut, ohne nach Festival-Camping zu wirken, und kann sich in Sekunden vom Strand-Look zum Dinner-Outfit verwandeln. Morgens funktioniert es über der Bikini-Hose auf dem Weg an den See, nachmittags mit weiter Jeans oder Leinenhose im Café, abends mit Satinrock und Heels. Dass der Trend überall in den Feeds auftaucht, ist kein Zufall: Halstuch-Tops treffen perfekt den Zeitgeist zwischen DIY, Upcycling und «ich mache aus dem, was da ist, etwas Besonderes».

Simples Styling, grosse Wirkung

Das Styling-Prinzip ist simpel. Voraussetzung ist ein quadratisches Tuch, idealerweise aus leichtem, aber nicht zu rutschigem Material – Seide, Viskose oder ein feiner Baumwollmix. Ihr faltet es einmal diagonal, sodass ein Dreieck entsteht, legt die lange Kante oben an die Brust, lasst die Spitze nach unten fallen und knotet die beiden seitlichen Enden im Rücken fest. Je nach Grösse des Tuchs ist der Look mehr Bandeau oder mehr Bauchbedecker. Wer es etwas zurückhaltender mag oder sich im Büro nicht komplett entblössen möchte, kombiniert das Halstuch-Top unter einem offenen Oversized-Blazer oder einem weit geschnittenen Hemd. So bleibt der Effekt sexy, aber kontrolliert.

Bei Farbe und Muster gibt es keine Regeln – nur Optionen. Klassische Paisley-Prints wirken sofort nach Ferien, kräftige Farben wie Kobalt, Fuchsia oder Grasgrün geben dem schlichtesten Bottom ein Upgrade. Kleine Blümchen, Polka Dots oder Karos nehmen dem Look die Schärfe und machen ihn citytauglich; uni in Creme, Schwarz oder Navy kann mit Goldschmuck plötzlich sehr erwachsen wirken. Wer sich herantasten will, beginnt mit neutralen Tönen und kombiniert dazu eine entspannte Jeans, Slip Skirt oder weit fallende Anzughose. Mutigere Gemüter knoten sich Satin-Tücher mit Grossprint zum Top und tragen dazu Metallic-Sandalen oder bunte Mules. Auch das Thema Komfort lässt sich steuern. Für mehr Sicherheit beim Tanzen, Fahrradfahren oder Bücken hilft doppelseitiges Fashion Tape an den Rändern oder ein Bandeau/Bralette darunter. Grössere Tücher ab etwa 100 x 100 Zentimetern geben mehr Spielraum und bedecken auf Wunsch auch einen Teil des Bauchs. Kleinere Varianten eignen sich eher für Micro-Tops zu High-Waist-Hosen oder als Layer unter transparenten Blusen. Und wenn sich das Wetter plötzlich dreht? Das Top ist in Sekunden wieder zurückverwandelt zum klassischen Halstuch – umgelegt, geknotet, fertig.

Unterm Strich ist das Halstuch-Top die Art Trend, die wir im Sommer brauchen: leicht, wandelbar, kofferfreundlich und komplett aus dem, was schon da ist. Statt einen halben Katalog durchzuscrollen, reicht ein Griff in die Accessoire-Schublade – und ein bisschen Lust, Stoff neu zu denken.