Darum gehts
- Rote Unterwäsche ist ideal unter weissen Kleidern, nicht weiss oder nude
- Rot passt am besten zum Hautton, Koralle für helle Typen empfohlen
- Seamless-Dessous vermeiden sichtbare Linien, für unauffälligen Look empfohlen
Blütenweisse Kleidungsstücke von Kopf bis Fuss haben etwas Elegantes und gleichzeitig Cleanes an sich. Ihrem Zauber können wir uns nicht entziehen. Allerdings ist die Tatsache, dass sie schnell schmutzig werden, total abturnend.
Praktisch ist nämlich anders, auch wenn’s um die Frage geht, was wir darunter tragen. Denn sehr helle Textilien sind in der Regel nicht blickdicht.
Während viele Menschen automatisch zu weisser – ein grosser Fehler! – oder nudefarbener Unterwäsche – das ist einigermassen okay – greifen, ist die einzig richtige Wahl, eine, die nicht wirklich auf der Hand liegt …
Inkognito-Modus
… Tadaaa: Wer seine Dessous unauffällig unter Weissem tragen will, greift am besten zu Rottönen. Warum das so ist? Diese Nuancen passen am besten zu unserem Hautton. Doch Rot ist nicht gleich Rot. Je heller unsere Haut, desto heller sollte auch der Ton sein – und umgekehrt. Damit die BHs und Höschen auch wirklich nicht zu sehen sind. Für sehr helle Typen ist Koralle die beste Wahl. Danach folgen Pink- sowie Kirschtöne bei hellen bis mittleren und Burgunder sowie Weinrot bei dunklen Hauttypen.
Am besten probiert ihr euch in einer Dessous-Abteilung durch alle Rottöne hindurch, um den passenden Ton zu finden. Wer alles richtig machen will, greift zusätzlich zu Seamless-Dessous, damit sich keine Panty Lines oder Spitzen unter dem Stoff abzeichnen. Schliesslich sind wir am liebsten inkognito unterwegs.