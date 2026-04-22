Bei Textilien ist nicht nur in Sachen Flecken Vorsicht geboten, sondern auch bei der Wahl der richtigen Dessous. Diese sollten nämlich in einem bestimmten Farbspektrum liegen, damit sie nicht unter dem Stoff durchschimmern. Kleiner Spoiler: Es sind nicht Nudetöne.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rote Unterwäsche ist ideal unter weissen Kleidern, nicht weiss oder nude

Rot passt am besten zum Hautton, Koralle für helle Typen empfohlen

Seamless-Dessous vermeiden sichtbare Linien, für unauffälligen Look empfohlen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Vanessa Knecht

Blütenweisse Kleidungsstücke von Kopf bis Fuss haben etwas Elegantes und gleichzeitig Cleanes an sich. Ihrem Zauber können wir uns nicht entziehen. Allerdings ist die Tatsache, dass sie schnell schmutzig werden, total abturnend.

Praktisch ist nämlich anders, auch wenn’s um die Frage geht, was wir darunter tragen. Denn sehr helle Textilien sind in der Regel nicht blickdicht.

Während viele Menschen automatisch zu weisser – ein grosser Fehler! – oder nudefarbener Unterwäsche – das ist einigermassen okay – greifen, ist die einzig richtige Wahl, eine, die nicht wirklich auf der Hand liegt …

Inkognito-Modus

… Tadaaa: Wer seine Dessous unauffällig unter Weissem tragen will, greift am besten zu Rottönen. Warum das so ist? Diese Nuancen passen am besten zu unserem Hautton. Doch Rot ist nicht gleich Rot. Je heller unsere Haut, desto heller sollte auch der Ton sein – und umgekehrt. Damit die BHs und Höschen auch wirklich nicht zu sehen sind. Für sehr helle Typen ist Koralle die beste Wahl. Danach folgen Pink- sowie Kirschtöne bei hellen bis mittleren und Burgunder sowie Weinrot bei dunklen Hauttypen.

Am besten probiert ihr euch in einer Dessous-Abteilung durch alle Rottöne hindurch, um den passenden Ton zu finden. Wer alles richtig machen will, greift zusätzlich zu Seamless-Dessous, damit sich keine Panty Lines oder Spitzen unter dem Stoff abzeichnen. Schliesslich sind wir am liebsten inkognito unterwegs.