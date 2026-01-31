DE
Bianca Censori kommt 2025 oben ohne an die Grammys
0:41
Der nackte Wahnsinn im Video:Bianca Censori kommt 2025 oben ohne an die Grammys

Bianca Censori schockte alle
Die schlimmsten Outfits der Grammys

Für den roten Teppich werfen sich die Stars so richtig in Schale. Zeit, einen Blick auf die 15 besten und schlimmsten Outfits der vergangenen Grammy-Teppiche zu werfen. Klick dich durch die Galerie.
Publiziert: 18:07 Uhr
|
Aktualisiert: vor 43 Minuten
1/18
2025: Kanye West polarisierte mit seiner nackten Ehefrau Bianca Censori.
Foto: Getty Images For The Recording A

Darum gehts

  • In der Nacht von Sonntag auf Montag findet in Los Angeles die Grammy-Verleihung statt
  • Kendrick Lamar ist mit neun Nominierungen Top-Favorit bei den Grammy Awards 2026
  • Blick tickert für dich live in der Grammy-Nacht
Fynn MüllerPeople-Redaktor

In der Nacht von Sonntag auf Montag werden in Los Angeles die Grammys verliehen. Bevor die Stars den roten Teppich betreten, werfen wir einen Blick zurück auf die prägendsten Outfits der letzten Jahre.

Kayne West und Bianca Censori

Das Skandal-Outfit vom letzten Jahr: Bianca Censori (31) zeigte sich bei den Grammy-Awards so, wie Gott sie schuf. Die Ehefrau des Rappers Kayne West (48) trug nur ein komplett durchsichtiges Mini-Kleid aus Strumpfhosenmaterial, dazu durchsichtige Stöckelschuhe.

Britney Spears (2000)

Das weisse Kleid von Britney Spears (44) bei den Grammys 2000 ist bis heute legendär. Sie wurde damals mit Marilyn Monroe (1926–1962) verglichen. Der Look markierte den Moment, in dem Spears endgültig zum Pop-Idol einer ganzen Generation wurde.

Harry Styles (2023)

Harry Styles (31) bewies 2023 einmal mehr sein Gespür für Mode jenseits von Geschlechterklischees. Sein extravagantes Outfit war verspielt, mutig und typisch Harry Styles. Fans feierten ihn für den Look, Kritiker sprachen von Stilbruch.

Im Blick-Ticker bist du bei den diesjährigen Grammys ab 00.00 Uhr live dabei!

